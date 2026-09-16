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Protesta vecinal ante el Ayuntamiento por el traslado del Albergue Covadonga

La concentración comenzó antes del Pleno municipal, con silbatos y gritos contra el equipo de gobierno

VÍDEO: Los vecinos de la zona Oeste de Gijón vuelven a protestar ante el Ayuntamiento por el traslado del Albergue Covadonga

VÍDEO: Los vecinos de la zona Oeste de Gijón vuelven a protestar ante el Ayuntamiento por el traslado del Albergue Covadonga

D.T.

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Demi Taneva

Demi Taneva

Bajo la lluvia, medio centenar de vecinos de la zona Oeste se concentraron esta mañana ante el Ayuntamiento de Gijón para protestar por el traslado temporal de los usuarios del Albergue Covadonga mientras se acomete la reforma del equipamiento. Una protesta que se suma a las varias movilizaciones en La Calzada llevadas a cabo en las últimas semanas.

La concentración comenzó a las 9.30 horas en la Plaza Mayor de Gijón, antes del inicio del Pleno municipal, con silbidos constantes y gritos reclamando a las autoridades municipales concreción sobre el plan de traslado de los usuarios del Albergue.

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