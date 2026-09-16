La Zona de Bajas Emisiones de La Calzada recibe un nuevo empujón tras cinco años enredada en trámites

«Si eres de La Calzada... ¡participa!». Así terminaba el mensaje con el que el Ayuntamiento anunciaba en su web en septiembre de 2021, justo hace cinco años, una consulta ciudadana sobre la puesta en marcha de una zona de bajas emisiones en el barrio. Ese mismo mes el entonces gobierno de PSOE e IU encabezado por Ana González se apoyaba en ese proyecto para pedir más de 8,4 millones de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para desarrollar esa ZBE pero también actuaciones de movilidad sostenible en otros puntos de la ciudad con un coste total de 9,3 millones. Ese era e lplan de Gijón para cumplir con una obligación impuesta a los municipios de más de 50.000 habitantes en la recién aprobada ley de Cambio Climático y Transición Energética. Todo tenía que estar en marcha el 1 de enero de 2023.

El dinero de Europa llegó –finalmente se concedieron 6,9 millones – y los postes con las señales marcando el perímetro de la ZBE de La Calzada se instalaron hace muchos meses en las calles pero, cinco años más tarde y muchas peripecias por medio –incluidas suspensiones de contratos, peticiones de prórrogas y tirones de oreja del Defensor del Pueblo–, Gijón siguen sin zona de bajas emisiones. Otra vez un mes de septiembre va a ser clave. La concejalía de Tráfico, que lidera el forista Pelayo Barcia, ya tiene agendada para finales de esta semana reuniones con los partidos políticos para analizar las enmiendas que presentaron antes del verano a la ordenanza que regulará esa zona. La falta de esta normativa es lo que ha demorado el arranque de una ZBE cuyo proyecto técnico de implantación se aprobó de manera inicial el 30 de diciembre de 2024 cumpliendo así sobre la bocina el plazo para no tener que devolver el dinero de Europa. La aprobación definitiva de ese proyecto llegaría en abril de 2025.

Tras la negociación más política de esta semana llegará a finales de mes la votación oficial en comisión de las enmiendas a la ordenanza por parte de ediles de todos los grupos municipales. El cálculo es que la ordenanza se pueda incorporar al orden del día de la sesión plenaria de octubre.

Solo IU y Podemos presentaron enmiendas

Solo IU y Podemos presentaron enmiendas a una normativa que deriva cualquier multa en la zona hasta enero de 2029, que obliga a los usuarios a inscribirse en un registro para que se les autorice el paso por ese ámbito, que limita las restricciones de paso y estacionamiento a la activación de los protocolos por contaminación en la zona y donde las restricciones no se vinculan a la caracteríscias del coche sino a las condiciones del conductor. Entre ambos partidos suman 25 enmiedas. Pocas posibilidades hay de llegar a acuerdos de fondo ya que la posición de ambos partidos de izquierda es que hay que endurecer la norma. Incluso crear otra zona de bajas emisiones en el Centro . Otra cosa es que se puedan alcanzar acuerdos en cuestiones de matiz o de forma. El PSOE no presentó enmiendas a la ordenanza para no participar en lo que consideran un «fraude de ley» y Vox pidió la anulación total del documento.

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Aunque el Pleno le de su visto bueno inicial en octubre aún quedarían trámites suficientes como para que la ordenanza no pudiera aplicarse hasta finales de año. Con suerte. Paralelamente, la concejalía está tramitando el contrato para la implantación y gestión de esa zona de bajas emisiones con una previsón de coste de algo más de 600.000 euros. El cronograma con el que trabaja Tráfico supone rematar todas estas actuaciones este año, centrar el año 2027 en realizar campañas informativas y ya en 2028, una vez activados el registro de coches autorizados y el sistema de verificación de matriculas, quienes incumplan las restricciones o pasen sin tener esa autorización recibirán un aviso en sus casas. Aviso que se transformará en sanción en 2029. Estos son los planes actuales. Tiempo hay para que cambien teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el año que viene es año electoral.