Salud mental en menores: ¿y la baja?

El bienestar de los menores. El interés del menor. Se les llena la boca de este tipo de frases que tratan de que creamos que de verdad las administraciones se preocupan por ellos. Les voy a poner un ejemplo, que es lo que conozco: salud mental.

Veamos, un adulto/a tiene diagnosticada por un profesional una depresión mayor. Ha tenido intentos autolíticos, ha sufrido "mooding" en el trabajo. Le dan la baja laboral inmediatamente, aunque su trabajo sea sencillo y básico, poco exigente. Pero resulta que, aun así, medicada y demás, en terapia, esa persona no es capaz de concentrarse, se le quema la comida, solo quiere estar en la cama, está en un pozo del que no puede salir. Pues ahora imagínense unos padres que acuden al psicólogo, porque su hijo/a no quiere ir al cole, o al instituto, pero tiene 15 añitos. Le saca una cabeza a sus padres. Tras las pruebas pertinentes, el diagnóstico es una depresión mayor, con ansiedad, y la etiología, las causas, un acoso escolar bestial, uno que lleva años sufriendo en silencio, o el divorcio, o la muerte del padre o la madre o un fracaso escolar bestial por un trastorno que no le han diagnosticado. Y empieza a no querer ir al centro porque se encuentra francamente mal, no quiere seguir viviendo ¿para qué? Y muy pronto llega la ayuda. Aunque hayas mandado el informe, aunque sus padres hayan ido al centro, aunque se hayan sacrificado para pagar un profesional privado, porque en salud mental no cabe un adolescente más, te abren protocolo de absentismo y tras eso servicios sociales, que amenazan con quitar la custodia. ¿Eh? Sí. Como lo leen. No son familias que no se ocupen de sus hijos. Lo han llevado a donde lo necesitaba, no existen problemas en esas familias, solo que el chico o la chica ya no puede más. Los padres lloran. ¿Cómo lo obligo? ¿Cómo le saco, la saco de la cama? Hay en muchas de esas ocasiones, previos intentos de acabar con todo. Pero no hay bajas para niños y adolescentes en un trabajo que implica más de ocho horas de trabajo intelectual, de concentración y motivación. No. Hay protocolos, papeles y burocracia.

La salud mental de los niños y jóvenes nunca estuvo peor, pero todo esto se queda en noticias, en estudios, y en un total desinterés por ellos mientras la curva de suicidio adolescente y preadolescente sigue subiendo. Juzguen ustedes mismos.

