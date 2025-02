Nueva dirección política en el puerto gijonés de El Musel, en el que se gastaron para hacer una gran ampliación cientos de millones de euros, incluyendo una mayoría de préstamos europeos, con la previsión de aumentar mucho el tonelaje a mover que en realidad ha quedado estancado, y cuyos 415 hectáreas de superficie terrestre y 7.000 metros lineales de muelles siguen infrautilizados. Como la obra es extensa y estable, en un futuro puede sacársele mayor provecho. La primera consideración a realizar es que el puerto, como nexo entre la región y el mar, lo que necesita son criterios económicos y técnicos para orientar rumbos, más allá de proclamas políticas que pueden resultar tan retóricas en la forma como vacías de contenido en el fondo, cual vendedores de humo.

Así dicen que quieren un puerto limpio y sostenible e “impulsar El Musel para hacerlo más abierto a la ciudad, manteniendo su marcado carácter industrial". La primera función de un puerto no es la industrial, sino la comercial. Por tanto la mejor manera de impulsarlo no es montando fábricas o naves en él, para eso ya están los polígonos industriales, sino dotándolo de rutas y medios para dinamizar los intercambios de mercancías. El Musel no debe convertirse en una Zalia bis, y menos ahora que tras desaparecer la minería del carbón en Asturias están tratando de precipitar la descarbonización de la siderurgia, hablando de transición ecológica (¿Dónde está el hidrógeno eficiente?) sin valorar la clientela.

La industria suele contaminar, por eso las chimeneas de las fábricas se ponían en la periferia de las ciudades, la cuestión es reducir la contaminación en la medida de lo posible. Abrir el puerto a los ciudadanos es positivo, qué mejor para ello en vez de inventarse barrios tensionados (¿en guerra contra quién?), que habilitar una terminal para cruceros turísticos, y por ejemplo rutas para pasajeros y vehículos al oeste de Francia y sur de Inglaterra, y para mercancías a Tánger y Rotterdam. De esa manera se contribuiría a crear riqueza y empleo, y tendríamos más libertad y prosperidad. Lo de estar repitiendo tópicos, que si resiliencia, inclusivo, transversal, está de moda y suena bien, pero puede quedar en papel mojado.

