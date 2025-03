En unos días celebraremos el 8M y me resulta extraño e incluso inverosímil que, en pleno siglo XXI, tengamos que seguir justificando la importancia de recordar, de renovar y de reivindicar a las mujeres.

Es cierto que los avances en materia de igualdad han sido muchos (y muchos más que aún se necesitan), pero en estos momentos creo que es fundamental poner de relieve los derechos de las personas, de todas y no dejarse llevar por populismos infundados que solo generan ruido, confusión y malestar de los que solo se benefician quienes saben sacarle provecho a lo negativo.

Me preocupa especialmente esa corriente que circula entre la gente joven y que les hace creer que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas (no llegan ni al 1 por ciento) o que los hombres están perdiendo privilegios (no sé me ocurre ninguno, discúlpenme ustedes) por las leyes de igualdad.

Los datos reales son aplastantes, pero quienes difunden estás ideas se cuidan bien de que no salgan o los tergiversan porque se lleva a gala ese dicho español tan terrible de "emponzoña que algo queda" y así envenenan las ideas de quienes cogerán el relevo de nuestra sociedad.

Como signo también de estos tiempos todo se polariza y el único resultado de esa confrontación es más ruido y pocas ideas claras. De nuevo, ganancia para quienes creen que el "Statu quo" no se puede cambiar, o, mejor dicho, no interesa.

Solo nos queda educar. Los planes de coeducación no son una moda pasajera, son una necesidad para tratar de formar a las generaciones más jóvenes en derechos tan básicos, pero tan complejos como el respeto hacia cualquier ser humano, la ruptura de estereotipos que nos pesan tanto a las personas seamos del género que seamos y la justicia entendiéndola como un ejercicio de libertad y de responsabilidad.

Salir a las calles es una manera de ver cómo está el sentir de la ciudadanía. Este año creo que tiene especial importancia. Espero que nos encontremos el 8M, yo allí estaré.

