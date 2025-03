¿África de las etnias o África de las naciones?

Ésta es una cuestión a la que nos enfrentamos como ciudadanos de países africanos cuando nos encontramos en suelo europeo. Quienes a menudo se acercan a nosotros tienden a reducirnos a una identidad étnica más que a nuestra identidad nacional. ¿A partir de qué identidad queremos ser vistos e integrados en las sociedades que nos acogen? Ésta es la pregunta a la que queremos responder en las siguientes líneas.

La visión europea de África como continente a menudo está teñida de condescendencia. Muchos europeos cuando hablan de África la reducen a un país y no la consideran como un gran continente formado por diferentes Estados y naciones. Para ellos, África es un conglomerado de grupos étnicos y tribus y no un continente formado por Estados y naciones. En esta perspectiva condescendiente y reduccionista, cuando hablan de África y de los africanos que se encuentran en suelo europeo, sólo los ven como representantes de sus grupos étnicos. Y fácilmente la pregunta que me viene a la mente es: “¿De qué etnia eres?”. Al resaltar la identidad étnica, niegan, consciente o inconscientemente, a los africanos su pertenencia a Estados-naciones. Para ellos, la identidad nacional no conviene a los africanos. Debe reservarse para los pueblos de países que subjetivamente califican como países “civilizados” o “desarrollados”. Los “nativos”, como algunos siguen llamando a los nacionales indígenas de ciertas regiones del mundo, no tienen derecho a una identidad nacional. Son primitivos que deben ser confinados dentro de limitaciones étnicas.

Entonces, como se puede intuir, este escrito tiene como finalidad aclarar el tema. Queremos decirles que los africanos que vienen a Europa por una razón u otra son, ante todo, cada uno en su situación, representantes de sus naciones de origen. En suelo europeo, los africanos están presentes en su diversidad nacional. En el norte de África se encuentran marroquíes, egipcios, argelinos, libios, tunecinos y mauritanos; por África Occidental, los senegaleses, los guineanos , los bisauguineanos, los marfileños, los ghaneses, los nigerinos, los nigerianos, los benineses, los malienses, los burkinés, los gambianos, los sierraleoneses, los liberianos, los caboverdianos y los togoleses; por África Central, los congoleños de Kinshasa y Brazzaville, los cameruneses, los gaboneses, los ecuatoguineanos, los chadianos, los centroafricanos; para África Oriental, etíopes, malgaches, kenianos, tanzanos, ruandeses, burundeses, ugandeses, yibutianos, eritreos, sudaneses, somalíes y comoranos; para el sur de África, angoleños, zambianos, zimbabuenses, namibios, sudafricanos, botsuanos, mauricianos, malauíes y mozambiqueños; para que uno se haga una idea clara del concepto.

Todos estos pueblos mencionados son representantes de sus naciones o estados-naciones. Estos Estados, aunque divididos arbitrariamente por el proyecto colonial, están formados por diferentes grupos étnicos y tribus que, antes de la colonización, también constituían grandes imperios y reinos. Entre ellos, si bien podemos detectar similitudes en un punto u otro, lo cierto es que forman entidades territoriales, políticas, culturales y lingüísticas diferentes entre sí. Por tanto, es aberrante, incluso una prueba de absoluta ignorancia, incluirlos en un solo recipiente o considerar a África en su gran diversidad como una pequeña aldea formada por grupos étnicos. África no es homogénea como quieren hacernos creer algunos prisioneros del espíritu colonialista y hegemonista.

Afirmar primero la identidad nacional no significa negar las diversidades étnicas que existen en todo el mundo, incluso en Europa, sino, querer enfatizar lo que los une y fortalece el destino común. La identidad étnica, aunque real, suele ser divisiva y propensa a la manipulación por parte de los hegemonistas.

Para comprenderlo mejor, basta echar una mirada retrospectiva para descubrir que el continente africano, antes de la ocupación europea, estaba formado por grandes imperios y reinos que se extendían por grandes espacios geográficos y constituían una simbiosis y armonía social de varias tribus y grupos étnicos. Por ejemplo, en África Occidental, antes de la colonización europea, encontramos grandes imperios como el Imperio de Ghana (siglos VIII-XII), el Imperio de Mali (siglos XIII-XIV) y el Imperio de Songhai (siglos XII-XVI) y en Sudáfrica, el Imperio Monomotapa (siglos XV-XVI). En el centro de África encontramos el Reino del Gran Congo, el Imperio Lunda, etc. Todos estos imperios y reinos están compuestos por una diversidad de tribus, etnias y pueblos con un destino común: el de pertenecer a una historia común, a una organización política común en la diversidad de culturas y cuyo rey o emperador era garantia de unidad, bienestar y defensa territorial.

Los colonizadores europeos cuando desembarcaron en el suelo del continente africano encontraron estas entidades políticas, mencionadas anteriormente, bien estructuradas y desarrolladas. Todos los historiadores coinciden en que estos imperios y reinos africanos no tenían nada que envidiar a los reinos europeos. Pero en el choque entre las potencias conquistadoras europeas y los reinos africanos reinantes, los conquistadores utilizaron el principio maquiavélico: “Divide y vencerás”. Considerando que los reinos africanos se constituían sobre la base de la integración armoniosa de diferentes grupos tribales o étnicos, era necesario utilizar la manipulación de unos contra otros para dominarlos adecuadamente. Esta técnica acabó encontrando adeptos y favoreciendo la conquista de tierras africanas y la dominación de los pueblos. El ejemplo más elocuente del siglo XX es Ruanda, un pequeño país del este de África. La semilla de la división sembrada por los primeros colonos alemanes y luego belgas, entre la población ruandesa compuesta por hutus, twa y tutsi durante la ocupación colonial, desembocó en el estallido del genocidio ruandés en 1994 y cuyas heridas son difíciles de sanar hoy en la región de los Grandes Lagos. Este sigue siendo un ejemplo entre muchos otros. Por su cercanía histórica nos remitimos a él para facilitar la comprensión de nuestro argumento. En definitiva, queremos decir que el criterio de identidad basado en la etnia o la tribu no promueve la consolidación de la identidad nacional. Quienes se refieren a él no quieren ver un continente africano desarrollado sobre la base de entidades políticas grandes y bien estructuradas como los Estados-naciones.

Nuestro objetivo es invitar a todos aquellos que siguen mirando al continente africano de manera condescendiente, a revisar su manera de considerar a África. África, este vasto continente con sus variadas culturas, desde tiempos inmemoriales, nunca ha sido un África de etnias, sino de grandes reinos e imperios fundados en la simbiosis y la convivencia de varias etnias o tribus. Sin embargo, sin negar la realidad étnica y tribal, que también es cierta donde quiera que existan seres humanos, afirmamos firmemente que el África de hoy es un África de Estados-naciones, y que los africanos en suelo europeo deben ser considerados representantes de sus naciones; y deben ser identificados por sus nacionalidades y no sus tribus o etnias. La identidad nacional es el criterio válido hoy para todos en el escenario internacional. Del mismo modo que los españoles, por ejemplo, enfatizan la identidad nacional para garantizar su unidad, grupos étnicos como gallegos, catalanes, asturianos , andaluces no son criterios de identificación en el reino español. Lo que es cierto en otros lugares, especialmente en Europa, también lo es para los países africanos. Los diferentes pueblos africanos presentes en Europa también deben ser considerados representantes de sus naciones y deben identificarse en primer lugar por su identidad nacional y no por sus tribus. Así, un nacional de la República Democrática del Congo o de la República del Congo, es primero congoleño, y no muyaka, musuku, mutetela , munianga, mumbala, muchokwe , a mulari... Y un nacional de Senegal es ante todo senegalés, y no peul, wolof o lebous, fula , serères, malinkés...

Con esta aclaración, también queremos decirles a los africanos que siempre deben contrarrestar cualquier tendencia que busque reducirlos a grupos étnicos y negarles su pertenencia a entidades nacionales. Si ya no podemos rehacer los imperios y reinos que alguna vez enorgullecieron a África, ya es hora de fortalecer nuestra unidad en todas partes a través de la identidad nacional para ser fuertes en el escenario internacional y no a través de nuestra pertenencia a una etnia o tribu. Por ejemplo, suelen siempre preguntar por defecto a que grupo étnico, social, religioso o político perteneces; sin darse cuenta que cada país de África es diferente y tiene su propia realidad.

La sociedad moderna hoy no se construye sobre la base de grupos étnicos o tribus, sino sobre la base de estados nacionales. La nación no es una entidad destructora de identidades culturales, sino por el contrario, es una entidad política y sociológica que se construye en primer lugar sobre la pertenencia a un destino común en la diversidad de culturas en un espacio geográfico y político específico. La interiorización de este hecho significará que los mercaderes de la división y la manipulación para establecer su ideología hegemonista ya no encontrarán aliados para su causa. Es en la unidad de diferentes grupos étnicos y tribales que los Estados-naciones de África harán oír su voz en el concierto de naciones a nivel internacional.