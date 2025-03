Las obras se atragantan en Gijón

La retahíla de grandes proyectos que fracasan en Gijón parece no tener fin. Este mes de marzo se cumple un año desde que el Ministerio de Transportes frustraba las expectativas de los vecinos de la zona Oeste al rechazar el vial de Jove en superficie aduciendo graves problemas técnicos y de seguridad en un plan que se había anunciado poco antes de unas elecciones. Desde ese jarro de agua fría, ya no es solo que no exista una alternativa sobre la mesa que convenza por igual a los gijoneses, sino que, a medida que pasaban los meses, se iban añadiendo nuevos despropósitos en lo que a infraestructuras y obras relevantes se refiere. Gijón no puede esperar más.

Después de que el Gobierno de España plantease una solución en superficie para los accesos a El Musel, a sabiendas de que la ciudadanía iba a decir no, la lista no ha hecho más que crecer. El desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña de la GI-10 saltaba también por los aires al suspenderse la declaración de impacto ambiental tras detectarse numerosas carencias. Prometen desde Fomento que se solventará con rapidez, pero los plazos los carga el diablo. Mención especial merece la paralización de las obras del Hospital de Cabueñes tras un conflicto con las constructoras que se ve abocado a un litigio judicial. Se descubrió recientemente, y tras una publicación de LA NUEVA ESPAÑA, que la reforma de la iglesia de la Universidad Laboral no había quedado resuelta satisfactoriamente a pesar de que a los Antiguos Alumnos les dijeron desde el Principado que estaban limpiando. Parece que va por buen camino el aparcamiento de la avenida de Portugal, la reparación del túnel de El Llano y las viviendas de Peritos, pero de momento la única inauguración del Gobierno regional ha sido la gran marquesina del entorno de la Laboral.

Las obras se atragantan y los trámites burocráticos no lo ponen fácil. Ahora, Patrimonio acaba de dar vía libre a la cesión de suelo de Naval Gijón para el nuevo paseo marítimo. Costaría entender (y más aún explicar) que en este caso no se agilizase todo lo posible, desde todas las partes implicadas, para que este proyecto sí llegue a buen puerto en plazo.