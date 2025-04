Metro a metro, podría llegar, a la fin, el metrotrén

Los norteamericanos, nel so devenir imperial, cuenten con una rede d’instituciones de dependencia estatal o universitaria, potente y tupida, éstes na so mayoría de calter independiente, y, pente medies d’elles puese atopar toa mena d’estudios, especialmente nel campu sociolóxicu, au ye más difícil el trabayu individual de los científicos ya investigadores del ramu.

Nesti sentíu, la Brookings Institution, con see en Washington, pasa por ser, dende va yá dellos años, la más importante del país ente les independientes, y tiénse especializao na investigación nes nomaes ciencies sociales, con dedicación especial a les polítiques metropolitanes y a la gobernanza de les mesmes, y pa ello desendolca un gran númberu de preseos sociales que pueden ayudar a definir les tendencies futures y tamién a prevenir los peligros posibles qu’acesmen nel camín. Una d’estes ferramientes, pa lo que mos interesa, ye’l Metro Monitor, col que dende va yá diez años sigue les tendencies nes árees metropolitanes estadounidenses que cuenten, lóxicamente, con esti mediu de tresporte; y, güeyando’l recién espublizao pa esti añu, puése concluyir que, en xeneral, el metru provoca una meyora xeneral na calidá de vida, y particularmente nel accesu y preciu de la vivienda, lo que da, como resultáu, poblaciones más sanes y felices. Nada menos.

A nós, los xixoneses, si mos creyemos l’enésimu anunciu aportáu tres l’aconceyamientu de Xixón al Norte, espéranos la felicidá a la torna de la esquina, y tamién unos pocos d’años, cuando esta estación intermodal tea terminada, y con ella l’allargamientu d’esi semiabandonáu Metrotren, col so tunelín y el so canesú: Un túnel que diba vertebrar la ciudá de forma radical sobro esa exa soterránea, facilitando descomanadamente la vida de la ciudadanía, y camudándomos pa siempres; anque too ello suponiendo qu’ainda aguante tres tantos años d’espera, y queriendo pensar qu’atopemos presupuestu para, una vegada puestu al día, poner les víes y los trenes. Too pol bienestar y la dicha prometíos.

Too son anuncios positivos, como cuando mos vendieron la construcción del Muselón, como toles promeses tocantes a la Zalia, esa plataforma loxística meraviosa, o l’autopista marítima recurrente, y quiciabes haya daqué de cierto en too ello si reparamos como crez la burbuya inmobiliaria y nun paez tener fin nesti Xixón ca vegada con más foriatos y menos playos. Ye lo qu’hai.

Otra cosa va ser que, una vegada más, dalguna de les instituciones implicaes, como n’ocasiones anteriores, se llame a andana, y los xixoneses tengamos que siguir esperando tiempos meyores. Eso sí, cola burbuya.

