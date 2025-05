Apocalipsis

Tormenta perfecta para un nuevo escenario apocalíptico. Como nos gusta coquetear con el fin del mundo. Sin Papa al frente, con los primeros 100 días de mandato de Donald Trump… nuestro país sufría un apagón sin precedentes en nuestras fronteras. Una caída de plomos en toda regla.

Cual guion de serie postmoderna, todo vaticinaba un caos de magnitudes catastróficas. Saqueos, accidentes continuos, atropellos, violencia… Nos encanta caricaturizar nuestra propia existencia. Nos encanta arrinconarnos a nosotros mismos en un avatar ficticio maligno, ultra individualista y carente de cualquier atisbo de prosocialidad. Un personaje salido de GTA que campe a sus anchas por Manuel Llaneza rompiendo escaparates, repartiendo palizas mientras arrastra un carrito lleno de TV de 52 pulgadas entonando "Gijón del Alma". Por suerte, en ninguna ocasión hemos hecho realidad ese esperpento de ser humano. Líbreme yo de generalizar.

Salvado el saqueo ordenado, bajo pago en efectivo o tarjeta, de algún supermercado de nuestra ciudad. Todo Gijonés supo encontrar en nuestros parques, paseos y terrazas el lugar perfecto para esperar pacientemente que nuestro sistema volviera a esa normalidad cada vez más amenazada. Nos quedará una duda: ¿esa paz inicial se pudo mantener porque nuestro querido sector hostelero consiguió tener las bebidas frías?

Como sociedad, cedemos toda esa virulencia a quienes ocupan puestos de representatividad o al anonimato de quienes encuentran en las redes sociales un espacio de terapia. Como ciudadanía preferimos hacer honor de nuestros doctorandos populares de chigre. En poco tiempo podemos alardear de ejercer como epidemiólogos, vulcanólogos, meteorólogos… y ahora amantes de la ingeniería eléctrica.

Mientras esperamos al anuncio de nuestro gobierno para saber qué y por qué pasó, podemos dar rienda suelta a la opinología que obvia el milagro de la electricidad. Hemos naturalizado tanto dar a un interruptor y tener luz, abrir un grifo y llenar un vaso de agua o coger de un estante una lechuga para comer; que hemos olvidado que tras esos milagros diarios existe trabajo, tecnología, ciencia, desarrollo… e inversión pública.

Esa virulencia comunicativa que tanto interesa materializar en nuestra vida cotidiana nos arrastra a una creencia altamente peligrosa. Pensar que todo debe ser perfecto, que no cabe el fallo. De nada vale pensar en algo que nunca ocurrirá. Esa perfección de un sistema es una falacia. Solo desde el error aprendemos, nos desarrollamos y evolucionamos. No cabe duda que a nadie le gusta que algo no funcione, al igual que podemos festejar la quietud con la que afrontamos las situaciones sobrevenidas de estos últimos años. Ahora bien, esa quietud no puede desviar lo importante de cualquier suceso: evaluar y aprender; invertir y desarrollar.

Eso es lo que debemos exigir. Ese es el punto real de la vida. Entre tanto, no olviden de llenar su despensa de quietud, pensamiento crítico y solidaridad. El verdadero kit de supervivencia.