"El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos". Esto es lo que le dice Ilsa a Rick cuando los alemanes están a punto de entrar en París. Siempre que un suceso nos saca de lo cotidiano, como ocurrió el pasado lunes, me viene a la cabeza esta frase de la película ‘Casablanca’.

Quizá en un futuro todos nos acordemos de dónde estábamos en el momento en el que la radio a pilas volvió a ser; yo sé que a las cuatro de la tarde estaba sentado en mi banco habitual del paseo de Begoña leyendo el libro de "Noches blancas". Es curioso porque el título hace referencia a un fenómeno natural que tiene lugar en verano en altas latitudes como San Petesburgo, donde las puestas de sol son tardías y los amaneceres tempranos. Consecuencia: la oscuridad nunca es completa.

A mi lado se sentó, como casi todas las tardes, una mujer que suele estar acompañada de su madre. Siempre quedan, si hace sol, a la misma hora en el mismo lugar. Me contaba que le había propuesto a su madre cambiar el plan, pero que esta se había negado. Necesitaba sentir la paz de lo cotidiano. Y su madre llegó con sombrero para protegerse del sol y dispuesta a charlar con su hija como todos los días. Me parecía imposible pensar en una ciudad sin luz sentado en un banco al lado del teatro Jovellanos, mirando al sol sosteniéndose en lo alto, y contemplando las terrazas llenas y al grupo de adolescentes que bajaba por la cuesta de la calle Covadonga, pelota en mano, en dirección a la playa, y al señor de un banco cercano diciéndole a quien quisiera oírle que qué gusto ver a la gente hablando y llenando los parques.

Dice el narrador de un libro del escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón que la luz es anterior al ser humano y que sólo donde él existe puede existir el amor. Que la luz nació antes de que la inteligencia del hombre pudiera comprenderla y que por eso la luz es más antigua que el amor. Se pregunta el narrador si llegará un tiempo, después del amor, después de los seres humanos, en el que la luz siga existiendo.

El pasado lunes, durante siete u ocho horas, la mayoría de las personas que estábamos bien vivimos un tiempo regalado, una especie de verano de infancia en el que las responsabilidades no tenían cabida. Hubo muchas maneras de sentir ese lunes y seguro que existieron momentos de tensión en hospitales, en quienes se quedaron atrapados en ascensores, en familias que querían decir simplemente "yo bien, ¿tú, bien?" y en gabinetes de partidos políticos que tratarían de buscar respuestas y culpables, que no siempre es lo mismo. Y tuvimos tiempo para recordar que somos pequeñitos y vulnerables, pero también para saber que, pese a todo, la luz nunca se fue, nunca se irá, seguirá cuando no estemos y que, mientras tanto, solo tiene sentido si ilumina al amor.