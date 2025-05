Por esas casualidades y causalidades de la vida, el lunes, durante el apagón, me encontraba en Portugal. De pronto no hay WIFI y crees que ha sido solo cuestión de que ha se "ha ido" durante un rato, pero después empiezas a darte cuenta de que no hay luz, que no hay electricidad. He de confesarles que no estar en casa en situaciones como esta se hace, cuanto menos, extraño, pero es aún mucho peor no poder tener ninguna comunicación con el exterior o con algún medio de comunicación con el que puedas, supongo que, de forma ilusa, creer que tienes suficiente información de lo que está pasando.

Fueron casi 10 horas que se hicieron largas, para qué mentirles. No era cuestión de no tener el móvil para ver redes sociales o por entretenimiento, era la sensación de aislamiento y de incomunicación en un lugar que no es ni tu casa ni tu país. Como podrán imaginarse, una tarde entera dio para mucha reflexión. Supongo que a la idea de fragilidad hemos llegado casi todas las personas que vivimos el apagón; todas las cosas, situaciones o circunstancias que dependen de la electricidad se paralizaron haciendo que, durante unas cuantas horas, al menos dos países tuvieran que pararse casi por completo. Este tipo de situaciones nos hacen frágiles, vulnerables, pero, sobre todo, creo que nos deben hacer conscientes justamente de esa fragilidad.

Alguien me decía estos días "Pero ¿cómo lo hacían antes cuando no había electricidad?". En realidad, antes se hacía de forma natural porque no existía ni la dependencia ni la necesidad y, por tanto, la vida estaba preparada para no contar con aparatos electrónicos o con conexiones. En nuestro mundo es imposible, así quedó demostrado el lunes.

Personalmente no creo que cualquier tiempo pasado haya sido mejor, antes ocurrían otros incidentes y accidentes y, como ya he dicho en más de una ocasión, los avances (del tipo que sean) ayudan a que nuestras vidas sean más fáciles. Así que no demonicemos todo lo que la ciencia, el pensamiento y la tecnología han conseguido, sino que hagamos un ejercicio de reconocernos frágiles. No todo lo tenemos bajo control y pese a que la idea puede asustar un poco, también debería darnos la oportunidad de hacernos más humanos en un mundo que, a veces, corre el riesgo de no serlo.