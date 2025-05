Cumplir acuerdos, beneficiar a la gente, respetar a Xixón

Desde Podemos quisimos abordar el conflicto en torno a los terrenos de Naval con la prudencia que exige la trascendencia del tema y escuchar detenidamente a las partes. Ahora ya las hemos escuchado, no solo a través del inexplicable culebrón desatado en los medios, sino también de primera mano en el Consejo Social.

En la reunión de dicho órgano, alarmada por la situación, expresé que debía posicionarme no ya solo como voz de Podemos, sino como representante que soy del Ayuntamiento de Xixón. Mi modelo urbano puede estar muy lejos del que promueve el gobierno municipal -también del de la Autoridad Portuaria-, pero aquí lo que se está poniendo en entredicho es un acuerdo de ciudad.

Es un compromiso político que se refrendó explícitamente hace solo cinco meses en el acto de compraventa de los terrenos, en presencia de las autoridades municipales, autonómicas y estatales; que fue aprobado en Pleno con el apoyo de concejales de todos los colores políticos y con un único partido en contra. Y ese partido, que también ostenta la presidencia del Puerto, no puede tener secuestrada unilateralmente la transformación de Xixón por haber cambiado de manos un cargo y por unos intereses que no parece que se correspondan con los de la ciudadanía. Porque desde luego, después un sinfín de declaraciones, nadie ha sido capaz de explicar qué interés puede tener para los gijoneses y las gijonesas esta ruptura de lo acordado y la parálisis a la que nos aboca.

¿Hay alguna razón objetiva? ¿Existe algún potencial beneficio que no sea el partidista? Es más, si alguien espera obtener un rédito político de esto es que sufre de una desconexión pasmosa con lo que se habla en la calle. El clima de opinión se mueve entre el estupor y el bochorno. La gente está muy cansada de politiqueos, de enredos, de proyectos desbaratados por el cortoplacismo. Y hay un elemento de irresponsabilidad en esta forma de poner a prueba los límites de la paciencia ciudadana.

Ahora nos encontramos con que el Puerto también requiere una modificación del Plan General de Ordenación para ajustarse a sus intenciones. El PGO fue precisamente ejemplo de consenso: la propia alcaldesa Moriyón reconoció que tuvo que renunciar a construir pisos en Naval a fin de acomodar la demanda de un área de economía azul que enarbolábamos desde Podemos junto a buena parte de la sociedad civil. No cabe otra postura que el rechazo rotundo a cualquier pretensión de subvertir un plan en vigor y que reunió la voluntad de fuerzas que representaban a más del 70% del electorado.

Xixón no está para más demoras ni para más medias tintas. ¿Cuántas actuaciones en los últimos años se nos han vendido como provisionales y han acabado como semipermanentes? ¿Cuántos metros cuadrados de ciudad tenemos en barbecho y vedados al disfrute público? Por eso mismo no podemos concebir que Naval encalle en una batalla judicial que postergue una pieza más de las transformaciones urbanas pendientes. Pero cuando ahora se llama a negociar, me pregunto si no hubo ya una negociación que culminó hace muy pocos meses. Los acuerdos para el desarrollo de la franja litoral no se firmaron entre unos políticos concretos, ni entre partidos, ni tan siquiera entre gobiernos, sino entre el Puerto y el Ayuntamiento. Y como parte de ese Ayuntamiento, nuestra responsabilidad es exigir que se respete lo firmado y se respete a esta ciudad.