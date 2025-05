El PSOE llega tarde

Ya nadie tiene ninguna duda porque la operación es tan burda que todo ha quedado al descubierto. El PSOE se ha lanzado a intentar paralizar esta ciudad y lo ha hecho de una forma nunca vista en Gijón, utilizando una institución como la Autoridad Portuaria para torpedear un proyecto estratégico y sobre el que existe absoluto consenso a todos los niveles.

Naval Azul es fruto de dos grandes acuerdos: el Plan General de Ordenación de 2019, quizás el mayor ejemplo de política útil en la historia reciente de esta ciudad, y un acuerdo con la Autoridad Portuaria para una venta y una cesión de terreno histórico en fondo y forma y que representa el principal motivo de ilusión para una zona oeste a la que Gijón debe mucho.

Estos dos grandes consensos fueron construidos sobre ideologías de todo tipo, pero solo un partido votó en contra de ambos: el PSOE.

La operación política que ahora llevan a cabo, y que pasa por negar lo firmado, podría considerarse de suicida sino fuera porque, además de su futuro electoral y el prestigio del Puerto y de quienes trabajan en él, también se están intentando llevar por delante la regeneración real y tangible de la zona oeste y, por ende, de la ciudad.

La actitud es tan surrealista que solo se explica desde el negacionismo. Para el PSOE, el contrato entre Puerto y Ayuntamiento no existe; el acto que presidió el secretario de estado de Transportes junto a la Alcaldesa, y que contó con representación de todos los estamentos socialistas habidos y por haber, no ocurrió, y los informes favorables de hasta dos ministerios, que avalaban la cesión de la franja litoral para disfrute público, ahora no valen. El PSOE nos intenta vender ahora que aquello no pasó, que todos en Gijón lo soñamos.

Resulta insultante la actitud porque, en el fondo, lo que refleja es que piensan que en Gijón la gente es tonta y que se nos pueden engañar de cualquier manera.

Es preocupante que después del fraude del vial de Jove y los innumerables incumplimientos con esta ciudad, nadie en esa casa se haya dado cuenta de que Gijón no les aguanta una burla más.

Es imposible no preguntarse si, de aquí a que alguien en el PSOE se dé cuenta de esta deriva, quedará algo del prestigio que este partido algún día tuvo.

Decían desde el PSOE de Gijón que lo de no respetar los acuerdos, lo de decidir de forma unilateral que lo que firmaste en diciembre ya no tiene validez en abril, es parte del juego democrático. Puede que para el PSOE, en su afán destructivo, el futuro de Gijón sea un juego. Desde luego, para este gobierno, y me atrevo a decir que para la mayoría de fuerzas de esta ciudad, está muy lejos de serlo.

Por eso, porque Gijón no es un juego, este Ayuntamiento, una vez más de forma unánime, va a hacer valer los derechos de los gijoneses y gijonesas donde haga falta.

El PSOE llega tarde. Naval Azul es ya imparable.