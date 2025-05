Ponerse las pilas

En su visita a Gijón el pasado 27 de marzo el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en una jornada logística presidió el consejo de Gijón al Norte, la sociedad encargada de desarrollar las distintas infraestructuras que la ciudad necesita para la permeabilidad del territorio urbano y periurbano denegadas por una u otra razón desde las instancias políticas con independencia del lugar y colorido que las define. Algunas obras, con más de 30 años de retrasos, al igual que el tiempo han ido mutando de lugar, presupuestos y plazos. No las voy a nombrar, por conocidas y, por que excedería el espacio disponible.

El señor Santano -muy en su papel- no podía abandonar la ciudad sin anunciar nuevos compromisos, algo a lo que los gijoneses ya estamos acostumbrados y escamados. El derribo del viaducto de Carlos Marx y la conexión de la estación intermodal con el túnel del metrotrén se introducían con prioridad en la primera fase. Sobre el desdoblamiento de Lloreda-Musel (de imperiosa necesidad para los accesos a El Musel tras el descarte del vial de Jove) manifestó que "nos hemos puesto las pilas" para subsanar las deficiencias detectadas por el Ministerio de Transición Ecológica con el fin de despejar el calendario del proyecto de licitación que demora la obra y cuyo coste ronda los 60 millones de euros.

En pleno apagón se tiró de la radio recuperando las pilas de batería para subsanar la falta de información de medios tradicionales. Afortunadamente el hecho fue circunstancial y los daños colaterales escasos. No se puede decir lo mismo de lo manifestado por Santano en marzo en lo referente a cargar pilas como inicio reparador de los males de la ciudad. Del proyecto de licitación del desdoblamiento señalado ni en los ambientes sociales ni en los políticos saben aún a qué atenerse. Los ayuntamientos de Gijón y Carreño y el consejo social gijonés siguen pendientes de conocer los avances -si los hay- del borrador de acceso a El Musel. Avances que el consejero socialista Alejandro Calvo ya se había comprometido a presentar en el Consejo Social a finales de 2024. Ante esto lo que se percibe desde la ciudadanía es que el apagón cogió desprevenido y con las pilas en desuso al secretario de Estado de Transporte y a su ámbito político, de lo cual, se desprende que, ideas, maquetas y proyectos vinculados con la vertiente cantábrica del Negrón siguen atascados y opacos en la negrura del túnel.

El cúmulo de mentiras es tal que como escusa ya acarrea indiferencia. Ahondar en los retrasos de las obras de infraestructuras claves es una vergüenza para los asturianos en general y para los gijoneses en particular. Llevamos más de 30 años de parálisis. ¿Cuántos más tendremos que soportar? Los vecinos de la zona oeste ya no se preocupan por la ejecución de los proyectos, sino por ver defraudadas expectativas y luchas reivindicativas temerosos de no ver los resultados jamás.

Señor Barbón y señor consejero Alejandro Calvo, tienen ante sí el momento político histórico y estratégico para "ponerse las pilas" y evitar que desde Moncloa y Transportes cortocircuiten los intereses de Asturias, fundamentalmente, en la red de infraestructuras. Asturias necesita poner orden en el desorden político que tanta dolencia le está causando la frivolidad acostumbrada del gobierno central para con la comunidad del Principado.

Ante la frivolidad, no cabe otra, que la osadía para rearmar los fusibles que devuelvan la energía política y de respeto que Asturias dispuso antaño. Recuperarla no es utopía, es la más urgente de las realidades pendientes para reactivarla.