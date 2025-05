Anatomía de una huelga

Muchas personas se han visto sorprendidas por la huelga en educación que lleva activa desde el pasado martes en nuestra región. Quienes conocemos de cerca el sistema educativo llevamos tiempo escuchando los tambores de guerra. La gota que ha rebosado el vaso está clara: la gestión de la jornada reducida en junio y septiembre… pero ¿conocemos el resto de las gotas que han colmado el vaso? Esta huelga es fruto del desencanto acumulado por la dificultad que el sistema tiene de responder a los retos que hoy por hoy ocupan a nuestra educación.

La amenaza contenida que profesores y profesoras llevaban tiempo rumiando en sus adentros ha sido la tormenta perfecta. En el momento que los sindicatos -que hasta ayer no supieron encontrar un frente común de incidencia- anunciaron la huelga, toda la comunidad educativa ha sabido responder. Habrá quienes critiquen, no podían faltar; pero familias, alumnado y profesorado sabemos que nos jugamos mucho.

Nos jugamos una apuesta por un sistema moderno, dotado de recursos suficientes, adaptado a la realidad de cada centro, de cada comunidad, de cada niño y niña. Nos jugamos una mirada amplia de lo que entendemos por educación, que genere certezas y no incertidumbres, que apueste por la calidad de la mejor inversión que podemos tener como sociedad.

En estos días quien más quien menos habrá escuchado, leído y recibido mensajes que critican la huelga, que la tildan de desmesurada. Más de uno habrá asentido con chascarrillos como "con lo bien que viven, no sé qué piden…" "a trabajar les ponía yo…". Es comprensible que haya personas que no conozcan o entiendan cómo está y cómo debiera estar el sistema educativo, ese no es el problema. Que hay personas que no empaticen con una de las profesiones más importantes, tampoco lo es.

El problema aparece cuando quienes tienen la responsabilidad de mejorar el sistema educativo no escuchan su realidad y se limitan a gestionarlo como si fuera una maquinaria administrativa, sin visión de futuro. Voces con responsabilidad, con capacidad de desarrollar el sistema educativo, incapaces de ver todo ese malestar. No es solo cuestión de anunciar aumentos presupuestarios. Todo sistema debe evolucionar, desarrollarse y aprender. Nuestro sistema educativo está lejos de ese paradigma. Y eso lo podemos constatar con alguno de los anuncios que hemos podido leer: "no pasa nada, la jornada de junio y septiembre será como otros años". Error. Esto no es una perreta, esto es serio.

Todo aquel que haya leído la carta firmada por muchas direcciones de centros educativos en Asturias entiende el paso al frente que el profesorado ha dado. Yo, como asturiano, tengo que darles las gracias por luchar por el presente y futuro de nuestra región. Nos vemos el domingo a las 12.