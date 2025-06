Tras la huelga

Sensación agridulce tras el final de la huelga docente esta primavera del 25. Por una parte satisfacción por la solidaridad y la implicación de la gran mayoría de los compañeros docentes, reivindicando con argumentos y datos en actos masivos y sostenidos; han sido unas movilizaciones impactantes. Así como por el final de la huelga que nos desgastaba –también los bolsillos por los descuentos de los días comprometidos-, y haberse logrado algunas demandas importantes como el aumento de los apoyos docentes, una subida de sueldo modesta, o reducir un poco la mucha burocracia (en gran medida por los sofismas de la LOMLOE). Contrariados porque tras gran trascendencia, los resultados no han sido en proporción muy elevados.

Se pedía entre otras cosas mejorar la enseñanza con más atención a la diversidad, en una sociedad tan compleja, y un aumento de sueldos significativo, especialmente para los profes jóvenes. No son cosas contradictorias sino complementarias. Querer ganar más dinero no es pecado, sino un deseo legítimo, más cuando los aumentos ni cubren de momento la pérdida anual acumulada: ¿Una subida de otros 40 euros brutos dentro de dos años puede considerarse relevante? Los 45 millones globales acordados para tres años, con un presupuesto de la Consejería de Educación de unos 900 millones, divididos entre tres rondan en torno a un 1´5% de subida anual, cuando la inflación está en el 3% y en 2025 nos han congelado el sueldo.

Respecto a la calidad de la enseñanza, hay un error de base en la ley socialista vigente: confundir la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados. El objetivo debería ser el aprendizaje y la formación personal, no sustituir los contenidos objetivos por "adquisición de competencias" subjetivas. Si el socialismo se ha intentado 40 veces, en Europa del este, África o Iberoamérica, y ha fracasado 40 veces, por confundir justicia social con igualitarismo anti económico, la solución no es más socialismo, el mérito ajeno no se puede repartir, sino más libertad personal sin libertinaje. La mejor clase no es donde todos saquen 1, sino donde muchos aprendan mucho y saquen 9, y la desigualdad se multiplicará por 9.