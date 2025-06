Floro: cualidad de hombría y moralidad

He esperado a que se formalizara la renuncia de concejal de Luis Manuel Flórez, "Floro", para hablar del hombre más que del nombre. Lo hago con el respeto máximo contraído aquel lejano día en que apareció por el comité de fábrica de la extinta Ensidesa-Veriña. Era el rostro ilusionante del novel timonel dispuesto a poner proa a la travesía del barco Proyecto Hombre con reto a la esperanza.

Pensé que al entrar en política era un modo de perder la razón que le mantuvo enganchado al proyecto recuperador de jóvenes adictos a la droga tirando del espíritu de la ponderación, sopesando sus pasos, abriendo puentes de concordia por donde viajaba su sencillez, honradez y hombría acallando a quienes le discutían el proyecto por tenerlo cerca de sus hogares o sus negocios. No veían el bien social, solo el estigma negativo desvalorizando lo cercano. Con tesón reinvirtió la tensión y rechazo social por escenarios de aceptación más favorables.

No voy a explicar donde surgió la decisión -a pesar del estigma- para que Proyecto Hombre dispusiese del primer local terapéutico en La Calzada como herramienta solidaria a su gran labor. Me basta con que lo sepamos los dos.

Floro, tu hombría se fue deslizando por nuestros perfiles humanos avanzando lo que vendría después. El reconocimiento, sin paliativos, a tu obra y a tu persona, aunque esto último sé que te incomoda. Con tu forma de ser nos enseñaste a defender aquello en lo que creemos por encima de ideologías y discrepancias, a no rendirse, a no traicionar las ideas y causas justas. Hombre, nombre y palabra avalan tus hechos.

Supongo que decantarte por la política en las pasadas elecciones municipales fue meditado y sopesado. Quiero suponer que la causa fuere desperezar la inactividad del jubilado que siente de nuevo el hálito del compromiso social y servir a la ciudadanía. Lo dejo ahí, orillo otras suposiciones. Hoy toca hablar de la razón moral del hombre.

Después de dos años de perfil político has decidido dejar la política con la satisfacción de haber hallado en ella algo especial como servir a los gijoneses/as consciente de no haberte sentido un extraño. Estimo sensatas las razones expuestas para dejar el consistorio, pues siempre, aparecen ocasiones en las que uno tarda una fracción de segundo en darse cuenta de que algo necesita cambiar y de que no hay nada más reconfortante que estar en casa cuando nos precisa la familia.

Tan terapéutico es que el político de brillo e ilustre la acción de la política como lo inverso. Lamentablemente, no es así. Los tiempos que corren son aciagos para la política que generan políticos mediocres salpicada de escándalos, opacidad, temeridad e insultos. Por tanto, el brillo del político, en tu caso, a diferencia de aquellos, acertando o no en la estrategia de oposición, fue saber estar y guardar las formas básicas de la política: firme en las ideas y respeto a las del adversario, sin descalificaciones pantanosas. Y, lo más importante, no dejarte llevar por los prejuicios sin probar los hechos.

Llegaste de la cuenca a Gijón con fe para entregarte de lleno a la causa de Proyecto Hombre hasta elevarlo al pedestal más alto de reconocimiento nacional. Hiciste de la paciencia, tolerancia y credibilidad la mejor terapia integral para jóvenes desestructurados. Siempre confiaste en la gente convencido de que no confiar en nadie es una forma horrible de vivir.

Floro: tu enseñanza no será estéril, nos ensancha el camino de la amistad y la concordia como registro creativo de tu hombría. Con personas como tu es posible otro mundo mejor.