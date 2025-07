Festival y cultura de defensa

Mientras paseo el Muro no puedo dejar de pensar que el auténtico espectáculo está en el público que año tras año acude en masa a esta cita veraniega, con unos niños que la recordarán, como a mí me sucede con el día de Asturias de mi lejana infancia. Y es que la gran sablera gijonesa luce impresionante en los tres dominios, tierra, mar y aire. Tanto que alguno podría pensar que somos un pueblo belicoso, o militarista, o simplemente consciente de su Defensa. Pero no, nada de eso hay.

Dice la señora alcaldesa que, para el próximo año, vigésima oportunidad para el festival, quiere que éste sea grandioso, y quizás esté pensando en adornar el Muro con banderas para que un alienígena aterrizado por error en la playa no piense que está en Terranova. Si bien ella, la verdad, producto de su país, no tiene la culpa.

Mientras veo descender a los paracaidistas de la Guardia Civil, esos que como los TEDAX, los rescatadores de montaña del GREIM, los buceadores del GEAS, o el resto de sus compañeros de verde, no son profesión de riesgo, a diferencia de municipales y policías autonómicas –acojonante- permítanme el exabrupto, me pasa por la memoria la reciente visita del Elcano y la fragata Blas de Lezo, con exitosa y multitudinaria visita a ambos, y los ecos últimamente repetitivos sobre el futuro de la pujante industria de defensa implantada en la región. Todo vana ilusión, en lo que a cultura de Defensa Se refiere.

Tenemos dos leyes orgánicas que nos definen lo que es la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional, apenas conocidas por los miembros de las Comisiones de Defensa de Congreso y Senado; en ellas vemos que la primera engloba a la segunda, pero todo ello de nada sirve si la nación, la ciudadanía, no es consciente de su significado, y ello no puede ocurrir si no se desarrolla una cultura, si no se introduce en los currículos de enseñanza. El festival, que es aéreo, no de Defensa, apenas supone un rugido efímero, como el de los motores del Eurofighter.

Alemania ha solicitado a la UE la exención temporal del 3% de déficit, como otros 15 países de la Unión. La Rusia de Putin dicen que acecha. Por el sur, Argelia y Marruecos se arman hasta los dientes, aunque por ahora, nuestro vecino sólo nos envía patrullas de exploración, como esos cincuenta Menas llegados ayer a nado a Ceuta. Estamos en medio de un temporal y nuestro capitán decide por libre el cómo y el qué, sabiendo que en España, pese al festival, no hay cultura de Defensa y sus bovinos administrados seguirán paciendo en la calma de la ignorancia.