Parece que este curso, las primeras notas de corte de los grados de Magisterio de la Universidad de Oviedo han sido más altas que en años anteriores, lo que confirma la tendencia de estos últimos tiempos. Así que, antes de cogerme vacaciones (lejos de lo que se piensa hay muchos y muchas docentes que trabajamos también el mes de julio), cierro este 24-25 con mucha esperanza en estas nuevas generaciones de maestros y maestras que, tras haber obtenido buenas calificaciones en su Bachillerato y en su PAU, han decidido hacer Magisterio. Y digo esperanza porque esa elección habrá sido, en una inmensa mayoría, por vocación y no por obligación o porque este grado fuese su única salida.

Quisiera creer que el aumento de la exigencia para poder acceder a estos estudios (y no olvidemos que las notas de corte vienen determinadas por las calificaciones de quienes solicitan el grado) pone de manifiesto algo que parece apuntar una nueva manera de entender la educación y de valorar a quienes deciden hacer de ella su profesión.

Reivindicar la valía de unos estudios, aumenta también la percepción que la sociedad tiene de la profesión a la que conducen. Tengo que confesarles que aún me cuesta entender por qué hay personas que no son capaces de respetar y darle importancia a cualquier trabajo y a quienes lo desempeñan, vengan de la formación que vengan (de unos estudios, de una formación profesional o de la propia vida). La pandemia nos mostró que profesiones y personas que eran "invisibles", en realidad, eran fundamentales, pero parece que somos de memoria frágil y todo eso se nos ha olvidado o al menos es lo que parece cuando se escuchan las noticias. Pues bien, esa puesta en valor es también algo que, en el caso de la docencia, es fundamental si queremos que, de veras, educar sea un pilar fundamental en la construcción de futuro.

Quien tilde de fácil o banalice esta tarea, además de demostrar que "la ignorancia es la madre del atrevimiento" no se da cuenta de que estar delante de niños, niñas y jóvenes requiere de mucha vocación, pero también de muchos conocimientos porque no es nada sencillo. Voy a pedirles que me permitan ser rotunda con esta afirmación, espero que compartan conmigo que los 25 años que haré este septiembre como docente me avalan. Feliz Verano y nos vemos en septiembre.