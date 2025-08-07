Currículum

Embajadores de Gijón estuvo presente en la Feria de Muestras durante la mañana de ayer concentrando a varios de sus miembros. A la cita acudieron gran parte de los distinguidos por el Club de Empresas de Turismo de Negocios como embajadores de Gijón, entre los que se encuentran nombres tan reconocibles como el de la alcaldesa, Carmen Moriyón, su primera antecesora, Paz Fernández Felgueroso o el prestigioso cirujano Antonio Maestro.

El objetivo de la marca, que cuenta con 21 años a sus espaldas, es el de hacer de Gijón un emplazamiento atractivo para congresos o eventos corporativos a través de una "red de líderes influyentes en diferentes sectores que aportan su profesionalidad y trabajo", según la propia organización. "Pocos sitios hay en el Principado para acoger esta cumbre", destacó la vicepresidenta segunda de la Cámara de Comercio, Teresa Fernández Marmiesse, al comienzo del acto. Fernández quiso reafirmar el compromiso de la Cámara para la celebración de estos eventos, con la expectación de las mejoras que se tienen planeadas del Recinto Feria Luis Adaro. "Aquí nos vemos cada años, intercambiando ideas, propuestas y ver qué nos ofrecen los más de 700 expositores", apuntó. Por su parte, la vicepresidenta del Club de Empresas, Montserrat Cañón agradeció la presencia de todos los embajadores presentes. "Nuestro trabajo tiene un impacto, sois una motivación para todos los que llegan a esta ciudad", elogió.

El evento consistió en una sesión llena de actividades de todo tipo, que tenían como objetivo mostrar diferentes métodos para la mejora en la toma de decisiones, la identificación de talento o la capacidad creativa, todo ello dirigido el empresario Kike Riesgo. Riesgo propuso a los embajadores dibujar flores o casas de la manera más creativa posible o utilizar sombreros de lentejuelas para ejemplificar comportamientos comunes en emprendedores, haciéndoles competir entre risas y buen ambiente.

Antes de este desenfadado intercambio de ideas, la comitiva visitó el stand del Ayuntamiento de Gijón y su exposición "La ciudad que empezó a escanciar". En la visita, los embajadores fueron recibidos por Noemí Pariente, encargada de comunicación y marketing de Visita Gijón , junto a Eduardo Vázquez Coto, comisariado de la exposición. Los embajadores hicieron un recorrido por la historia conjunta de la sidra y la ciudad de Gijón. Tras esta primera parada, la Corporación Masaveu también les recibió en su stand, donde conocieron algunas de las obras de arte de la colección privada de Fernando y María Cristina Masaveu.