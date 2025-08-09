Gijón y las siete plagas 1.0

Desde la observación buscada que otorga la distancia física, uno puede entrever un devenir en nuestra ciudad preocupante. En un alarde de resiliencia, nuestras calles y fastos se engalanan para hacer de Gijón el mejor lugar del mundo para propios y extraños. Pero la deidad de nuestros tiempos parece maldecir nuestra ventura.

La ficción de los textos antiguos aventuraba malos designios para poblaciones que desviaban su historia de lo que podía entenderse como correcto. Esto se materializaba en plagas que asolaban territorios hasta que entraran en razón y recondujeran sus decisiones.

En nuestro caso encontramos primeros indicios a través de cielo, tierra y agua.

La primera de las plagas se repite verano tras verano. Las aves parecen reivindicar su espacio sin miedo alguno a los seres humanos. Las redes amplifican los casos, los esfuerzos del consistorio se multiplican… pero las gaviotas ya están aquí desde hace al menos un par de años.

Si el aire, aderezado de alguna que otra partícula contaminante poco deseada, es escenario de la primera plaga; no iba a ser menos el mar, el agua. Nuestros arenales ven truncado su plan de baño, helado y tumbona por unos seres con nombre aterrador que campan con mayor frecuencia nuestras aguas. Las Carabelas Portuguesas han decidido empadronarse en nuestra villa y ser un elemento más de nuestro amado verano. No siempre uno puede escoger a sus vecinos.

Y si ponemos pie en tierra, basta con darse una vuelta por Gijón y descubrir una nueva plaga que emana de nuestro hormigón en formato de casetas y que redibuja nuestro urbanismo y tradición. Un nuevo bodegón pictórico que genera un ir y venir de turistas en busca del consumo gastronómico. Una mutación de paseo a ciudad gastro no exenta de amantes y detractores.

El alma renqueante de nuestros tiempos no iba a dejar ajena nuestra ciudad. La cuarta plaga lleva tiempo fraguándose. El turismo descontrolado multiplica el número de habitantes en estas semanas, a pesar de que muchos lugareños optamos por irnos fuera. Todo ello potenciado por ese ya no tan nuevo fenómeno de los pisos turísticos. Cuesta entender nuestra ciudad –y muchas otras-, como lugares pensados para quienes viven en ellas. Cada vez más, flirtean con un modelo resort que favorezca una industria necesaria como el turismo, pero no única.

Por suerte, seguimos apostando por anclajes que intentan proteger ese espíritu veraniego de Gijón. El bocata de calamares en la feria, el escanciado simultáneo, los cantos de chigre, los atardeceres tomando unes botellines de sidra… no se si suficientes, pero al menos seguimos teniendo algo.

Lejos de la ironía que esto supone, todavía quedan por venir las plagas más insidiosas. Las que no se ven… pero se sienten en cada rincón de la ciudad.