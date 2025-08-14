Presente en diferido

La Semana Grande galopa. A vuelta de Restallón será memoria y cada cual la recordará a su manera. Pantalla en mano, claro. Es inevitable, forma parte de los tiempos, pero ¿grabar una experiencia con el móvil para rememorarla en el futuro es realmente vivirla? Anteanoche, en el concierto de Bonnie Tyler en Poniente, cuando la británica empezó a cantar "It’s a heartache", uno de sus grandes éxitos, un mar de móviles emergió como activado por un resorte. Alcé el mío para captar el fenómeno de las pantallas grabando un escenario flanqueado, a su vez, por dos pantallas gigantes. En su centro, diminuta pero real, la melena eterna de Tyler.

Si las personas presentes en el concierto recurren en el futuro a su historial de fotos y vídeos, tomarán como plenamente vivido ese instante del concierto. Pero muchos grabaron la canción completa, es decir, la contemplaron íntegramente a través de sus pantallas, como podrían hacerlo en cualquier otro momento y lugar a través de YouTube. La rememorarán, además, como una experiencia colectiva cuando realmente tenía una indudable dimensión individual, incluso aisladora.

El ejemplo de Tyler es significativo porque ha vivido gran parte de su vida artística en tiempos anteriores a la que Román Guvern denominó "pantallización". La transición del público analógico al digital es, desde el escenario, la diferencia entre actuar para personas que miran y luego recordarán, a hacerlo para pantallas que captan, viralizan y pueden hacer eterno el más nimio detalle. Para bien y para mal.

Por eso, artistas veteranos como Bob Dylan o Bunbury militan en la cada vez más numerosa liga anti-móvil. El primero con sus giras "phone free" y el segundo protagonizando momentos como el vivido en un concierto en Ecuador: detuvo una canción para afear la pulsión grabadora de un espectador que estaba a pie de escenario y no perdía detalle… de su pantalla. Lo sabemos porque otros allí presentes grabaron el episodio con sus dispositivos y se puede acceder a él en dos clics.

Artistas más jóvenes, sin embargo, cabalgan aparentemente felices a lomos de estas ineludibles dinámicas sociales. Tylor Swift o Rosalía asumen que cualquier escenario del mundo es el único e insondable escenario de la red, todo directo está mediatizado y hasta el más humillante patinazo es marketing del bueno.

Guste o no a quienes son captados por nuestros objetivos ansiosos, la cuestión es que acabamos viviendo el presente en un extraño diferido paralelo. Más diferido cuanto más relevante es el momento a vivir. Y dejamos los "tiempos muertos" entre hito e hito vital para cribar y editar el material acumulado.

"Cada uno es emisor, receptor, consumidor y productor a la vez", afirma el filósofo suroreano Byung-Chul Han. "Embriagados" por el engranaje digital, nuestras vivencias son superficiales; nuestra memoria, tramposa. Y estamos más solos.