La infancia en el frente de la indiferencia

Gijón late con la misma humanidad que late en cualquier rincón del mundo. Entre las luces del puerto y las calles tranquilas de nuestras plazas, también debemos mirar hacia aquellas personas que viven en zonas de conflicto: la infancia de Gaza pasa sus días entre miedo, dolor y violencia. Es una realidad que nos interpela y nos invita a actuar con responsabilidad, sin fronteras, sin discursos que deshumanicen.

El conflicto en Gaza ha dejado a miles de menores expuestos a peligros que nadie debería soportar: ataques, pérdidas, derrumbes de hogares y el colapso de su sistema de salud. Cada menor es una historia que no cabe en titulares. Detrás de las cifras hay sonrisas sorteadas entre sombras, juegos improvisados en refugios y familias que persisten con la esperanza de un mañana más seguro. Como sociedad local, nuestra obligación es escuchar, aprender y exigir que se proteja el derecho a la vida, la educación y la salud.

Pero no solo hablamos de Gaza. En nuestras ciudades, el miedo y la desinformación alimentan un odio injustificado hacia menores extranjeros no acompañados (MENA’s). Niños que llegan buscando refugio, a veces con traumas que sólo la atención y la solidaridad pueden aliviar. Se les juzga por su origen o su estatus migratorio, cuando lo que necesitamos es escuchar sus voces, comprender sus miedos y garantizar su seguridad. El miedo a lo desconocido no debe traducirse en barreras, tampoco en expulsiones que vulneran derechos fundamentales.

Gijón es una comunidad que se ha construido sobre el diálogo, la diversidad y la solidaridad. Podemos traducir la empatía en acciones concretas: apoyo a organizaciones que trabajan con menores afectados por conflictos, campañas de recogida de material escolar y de primera necesidad, y programas de acompañamiento que ayuden a esos menores a integrarse sin perder su dignidad. Educar en la empatía desde las aulas, en las familias y en los espacios públicos, es sembrar un futuro más humano.

Debemos denunciar cualquier forma de odio que busque instrumentalizar el sufrimiento ajeno para justificar la discriminación. La infancia no entiende de banderas ni de muros. Si queremos una ciudad más justa, debemos exigir que nuestras políticas y nuestras actitudes reflejen esa justicia: protección a la infancia, apoyo a quienes huyen de la vulnerabilidad y apertura hacia quien llega buscando un nuevo comienzo.

Recordemos que la verdadera fortaleza de Gijón se mide por la capacidad de cuidar a las personas más frágiles, sin importar su origen, y de convertir el dolor en una acción colectiva que transforme la realidad en esperanza.