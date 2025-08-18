"Asturias está de moda" fue una estrategia turística con ya 40 años junto a la marca "Asturias, paraíso natural", para posicionar al Principado como destino global y sostenible, los turistas venían normalmente en agosto, y de vez en cuando aparecía algún famoso.

Hoy en día, hay una auténtica masificación, hasta el punto de que a veces me recuerda a Madrid: llegas tarde a los sitios por las aglomeraciones, los atascos y las colas, afloran los nervios y los malos gestos. ¿A qué se debe esto?: A que tratamos bien a los visitantes.

Hace años, todos ibamos al sur: sol y playa asegurados. Pero con el calentamiento global ya no hay quien aguante esos calores, aquellas vacaciones se han vuelto infernales. ¿Y entonces, a dónde vamos?: Asturias está aguardándote.

Tenemos la combinación perfecta de mar y montaña, y este color con todos los matices del verde. Además, atesoramos una cultura milenaria: cuevas prehistóricas, termas romanas, monumentos románicos, gastronomía, fiestas muy atractivas y actuaciones estelares. Aquí puedes disfrutar de la naturaleza, y apreciar olores y colores que ni sabías que existían. Cada vez más gente huye de las ciudades, colmadas de contaminación, tensiones y ruidos, buscando disfrutar de un entorno rural más distendido, donde el tráfico lo para una vaca, no un semáforo, y además ¡te muge!, y los gallos cantan a las seis de la mañana. Esto también es Asturias. El turista debe entenderlo, aceptarlo y compartirlo.

Tenemos playas salvajes y escondidas, aunque cada vez más masificadas porque las redes lo cuentan todo. Nuestro mar abraza a la montaña, hay tranquilidad y aire puro, nuestro entorno está cuidado y solo pedimos que lo disfruten y lo respeten.

Las folixas y romerías nunca fallan. Cantar, beber, comer y bailar en plena naturaleza, conviviendo con todo tipo de animales e insectos, pero cuidadín, que el que va de romería… acaba en Cabueñes al otro día.

Aquí comes hasta fartucate, con precios asequibles. De aquí no te puedes ir sin probar la fabada, el cachopo, nuestros quesos o un buen arroz con leche.

Y, además, tenemos nuestra sidrina, ¡no sidriña!, que se ha convertido en Patrimonio mundial inmaterial. ¿Qué más quieren? Les gusta tanto, que muchos acaban quedándose.

Pero, tengo una mala noticia: este buen tiempo es una lotería, el invierno aquí no perdona; está tan pasado por agua que las vacas ya están considerando alquilar piraguas.