¿Sólo nueve casos de acoso?

Que ya. Que nuestro insigne y procesado fiscal general del Estado presente la memoria de la Fiscalía da, como mínimo, la risa. No tengo la seguridad de que esa memoria sea real, porque quien la preside es un señor que como poco va a ser procesado y que, evidentemente, de imparcial con respecto a un Gobierno, como debería ser quien ostenta ese cargo, absolutamente nada. Por lo tanto, y ateniéndome a la ausencia total de confianza en lo que hace o dice, no me creo lo que nos presenta con respecto a Asturias. ¿Que han aumentado las agresiones de hijos a padres? Normal. ¿Pero solo un 10%? ¿Solo 42 menores han agredido a sus padres? Ah… Pues debe ser que el aumento estadístico que ellos no computan, me toca tratarlos a mí. Lo que es normal, porque los que vienen a privados no computan, y si quieren hacer un estudio en Salud mental infantil, resulta inútil porque, como es lógico, la falta de profesionales hace imposible atender todas las demandas. Porque les puedo asegurar que esto va in crescendo, y que yo, como profesional, puedo confirmarlo con los pacientes de mi clínica.

Pero lo que más me ha llamado la atención son esos ridículos ¡nueve expedientes de acoso escolar! ¿En serio? En toda Asturias, ¿solo nueve padres sintieron que sus hijos estaban siendo acosados? Si no fuera para llorar, era para partirse de risa, de lo falso y manipulador que puede ser un informe fiscal.

Hombre, si se denuncia, y luego el acosado acaba siendo el culpable (es raro, no se relaciona, tiene necesidades especiales, etc.), pues el colegio o el instituto queda fuera de toda duda. No hay acoso. Y las consecuencias las vemos los profesionales en vidas totalmente destrozadas, con secuelas que cada curso y cada año escolar son más y más graves.

¿Nueve? ¿En serio? Cientos, diría yo… Con una simple extrapolación de los que atendemos en la clínica, el número sería realmente impactante. Jamás he visto tantos casos, en 48 años. Producto, por supuesto, de una sociedad que no puede ocuparse realmente de la salud mental, de la protección de los menores. No lo olviden, no hay dinero para pagar profesionales públicos porque el dinero se va para otros lados. Y recuerden también que los menores no votan, y a los que sí pueden hacerlo les damos pasta (nuestra, suya y mía) para que puedan seguir enganchándose a la droga de los videojuegos, en los que también el acoso (ese que no cuenta) está a la orden del día. Pues eso. Trabajo impecable en su memoria señor Fiscal procesado.