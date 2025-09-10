Sin amor propio

Van a disculpar este brote de "fansnatismo" futbolero impropio de comentarista que presume de sensatez, pero no me lo lleva el bazo. La situación desborda el nivel de las entendederas. No es que me fastidie el ascenso del Oviedo a Primera: casi que se alegran los adentros más recónditos de mi misma mismidad. Lo que no soporto es que el Sporting milite en una categoría inferior a la del equipo de la capital. El amor propio se arrastra por los suelos como un caracol herido, como se deslizaba mi perro Bilbo en el trance final de su agonía.

Crecía tanto el desasosiego que decidí consultar a una inteligencia artificial algunos datos que explicaran lo que consideraba una anomalía histórica, poco menos que una hecatombe infligida por los dioses. Le solicité una comparativa de categorías entre ambos equipos desde la temporada 1979-1980, tiempo en que se celebraron las primeras elecciones municipales en la democracia reciente. Las comprobaciones de la inteligencia artificial confirmaron mis apreciaciones dolientes e incluso acreditaron la justeza de mi desazón. Durante 46 temporadas, desde la iniciada en 1979 hasta la finalizada en 2025, solamente en 3 el Oviedo compitió en una categoría superior al Sporting, mientras que este ostentó categorías superiores a aquel en 23 temporadas. Si añadimos la actual, esta de 2025-2026, sería la cuarta ocasión a lo largo de las 47 últimas temporadas en que el equipo capitalino aventaja, categorialmente hablando, al de esta villa marinera. No vayan a pensar ustedes que esa estadística de apabullante predominio amainó el ánimo derrotista del "fansnático". Por el contrario, acrecentó la sensación de fracaso, como si la caída hubiese sido más dura de lo nunca previsto, como si la anormalidad ahora convaleciente no cupiera en mi cabeza, ni concebible fuera en cabeza cabal ajena.

Cuando Gabino de Lorenzo era alcalde de Oviedo solía, como pavo de corral, exhibir, fanfarrón, ante Paz Fernández Felgueroso, en aquel tiempo alcaldesa de esta villa, el timbre de su capitalidad campante y rampante cual corbata de colores chillones y nudo bien ajustado. Recuerdo que nuestra alcaldesa le replicaba, burlona y ocurrente, que sí, que vale, campeón, que Oviedo será muy capital y mucha capital, pero que Gijón es una ciudad de capital importancia. Esta evocación de obsequiosa rivalidad puede llegar a reconfortar con el paso de los años frente a las grescas políticas de cargante hostilidad que imperan actualmente; pero tampoco consuela al "fansnático", que lamenta la posición de insospechada y casi inédita inferioridad balompédica. Este emplazamiento deportivo indica, según las cifras expuestas, síntomas de claro declive, dado que, si no lo remediamos, aquella vindicada y bien fortificada ciudad de capital importancia habrá decaído con estrépito.