Mejorar está sobrevalorado

Pena que la influencer María Pombo no escuchó a la escritora Irene Vallejo aquella Feria del Libro de Gijón postpandemia en la que contó cómo la lectura fue su refugio para todo y especialmente cuando sufrió acoso escolar. Quizás se hubiera animado a leer "El infinito en un junco", joya de erudición y literaria, al tiempo que monumental éxito editorial, que va justamente del afán humano por retener las palabras en un soporte y legarlas, con todo lo que las palabras pueden llegar a contener.

Pena que Pombo no haya escuchado al pianista británico James Rhodes, cuando ofreció un primer concierto en el teatro de La Laboral, memorable porque sucedía poco después de publicar su libro "Instrumental" en el que narraba su infancia marcada por los abusos sexuales de los que fue víctima por parte de un profesor. El único refugio en aquel infierno era escuchar con la mirada perdida a Bach y Rajmáninov que, de alguna extraña forma, le prometían otro mundo posible y bello. Rhodes vuelve en noviembre. Siempre hay una segunda oportunidad.

Pena que Pombo no se ha asomado -ni seguramente lo haga- a la exposición del fotoperiodista Manu Brabo en el Museo Barjola: "This is war". Recoge imágenes de los diferentes conflictos bélicos que el Premio Pulitzer ha pisado en su vida profesional. Frentes diversos con enfrentamientos enquistados, amenazantes, incomprensibles, casi jeroglíficos si no buscamos análisis sosegados, más allá de las dos líneas de un post. Bravo habla con sus imágenes de las personas que son "atrapadas" por esas guerras; la violencia alcanza, devora y deja víctimas que, ellas sí, son idénticas en su cataclismo.

Sí, leer nos hace mejores personas. Leer, escuchar música, ir al teatro, pisar un museo... La cultura nos mejora personalmente, con respecto a lo que fuimos, a lo que estamos siendo. Es la eterna segunda oportunidad dispuesta al rescate. No se cansa. Nos entrena en la empatía, la tolerancia, la imaginación, nos descubre emociones, nos invita a conversar, a pensar críticamente. Es una fuerza tan poderosa que incluso nos salva, ahogados en nuestros más dramáticos naufragios personales, como les ocurrió a Vallejo y Rhodes, dos seres de fragilidad acorazada afanados en devolver al mundo el favor.

Aunque María Pombo no lo reconozca públicamente, la imagino dolida por el jardín tonto en el que se ha metido subestimando la lectura por la tontería del reel sobre una estantería. Para la posteridad de su perfil no puede quedar la idea de que mejorar estar sobrevalorado. Deseo imaginarla azuzada en su interior, queriendo dejarse tentar por un buen libro. A ver qué diablos pasa dentro. Si es para tanto.

Dentro de un tiempo, María, cuando el resquemor pase. Sin dar explicaciones a nadie. Y cuando, una vez ocurra, te rías de ti misma, comprobarás cuánto has sanado y mejorado.