Apatías y resistencias

Empieza el curso escolar y político en nuestra querida ciudad. Los recuerdos ya lejanos del verano sobreviven a duras penas alimentados por publicaciones en redes sociales que el algoritmo todavía nos recuerda. El cielo asume con tristeza los primeros días de este nuevo curso, de esta nueva oportunidad de avanzar y mejorar lo que somos y lo que queremos ser.

Los tambores de la extinta huelga ya no se oyen. Pero que nadie tema que la falta de diligencia hacia lo prometido puede provocar un llamamiento vía güija al espíritu de quienes soñaron con una mejor educación en nuestra Asturias.

Este año, preludio de la contienda electoral del curso 26-27, poco parece aportar al salseo cotidiano de nuestros tiempos. Nuestra dependencia mediática de titulares, dimes y diretes, deberá esperar a la carrera electoral que nos deparará el último año de mandato. Los partidos, suponemos, irán preparando todo aquello que les sitúe ante la ciudadanía como activos válidos y necesarios para velar por el bienestar de nuestra ciudad y de quienes en ella habitamos. Si en años anteriores la forma ha desplazado al fondo, prepárense… porque entre inteligencia artificial, "stories", redes o vídeos cuidadosamente editados, el ruido que nos rodeará será tremendo.

Y en medio de toda esta profecía caótica, podremos levantar la vista para ver cómo se frotan las manos quienes simplificarán el mensaje. Tirarán de slogans facilones que reconforten nuestra conciencia en un momento en el que cuestiones que parecían superadas titubean en nuestras mentes y actos. Esperarán con la quietud del depredador que sabe que su presa se desangra.

Mientras tanto, en nuestros barrios, la realidad se impone con crudeza. Familias que destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar un alquiler imposible, jóvenes que encadenan trabajos precarios, personas mayores que sienten cómo la soledad se les instala en casa como un huésped no invitado. Esa es la música de fondo que nadie escucha mientras navegamos en ideas que reafirman aquello que queremos creer.

La apatía de este curso será insalvable, salvo sorpresas en otros niveles de la administración. Pero aprovechemos para reconocer donde está la verdadera amenaza. Señalamos desde nuestros teléfonos y ordenadores a la confrontación política como culpable, eludiendo de cualquier responsabilidad a todo aquel que no tenga aspiración de estar en una lista electoral. Observamos desde nuestro inmovilismo a nuestros representantes sin fijarnos en el letargo colectivo que nos ciega ante lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.

Por suerte, siempre quedará la posibilidad de mirar a nuestros barrios y reconocer la energía que late en ellos. Allí, en lo cotidiano, surgen resistencias invisibles a la desidia. Si sabemos escucharlas y unirlas, la apatía dejará de ser destino para convertirse en simple diagnóstico.