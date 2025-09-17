Juventud divino tesoro

Según un informe del Gabinete Económico de Comisiones Obreras de Asturias, en 2024 el porcentaje de jóvenes asturianos de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, los llamados "ninis", fue del 11,6%, una cifra inferior a la media nacional, 12%, y cercana al promedio europeo, 11,1%. Al escuchar que el 11% de los jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan, la gente se echa las manos a la cabeza y empieza a especular: "¡Qué va a ser de esta juventud! Tanto ‘TikTok’ les tiene absorbido el cerebro". A mí, que me gusta darle la vuelta a la tortilla, me surge la siguiente pregunta: ¿Qué pasa con el 88,6 % restante?

Las oportunidades laborales son escasas; muchas veces ves ofertas de trabajo en las que te piden varios títulos, veinte años de experiencia y ser menor de treinta. Es obvio que esos cálculos no cuadran. Y si no tienes experiencia, te descartan. ¿Acaso todos hemos nacido aprendidos? Los salarios son muy bajos y la vida está cada vez más cara. El alquiler de una vivienda, incluso compartir piso, ha subido una barbaridad. Si a eso le añadimos los gastos de comida, luz, etc., en cuanto sales de casa de tus padres acabas debiendo al banco, sin poder disfrutar tu vida. En algunos casos, estudias para seguir formándote mientras trabajas en lo que puedes, solo para conseguir unos ingresos y cotizar en la Seguridad Social.

A todo esto se suma otro problema cada vez más visible: la salud mental. En Asturias, como en el resto de España, la ansiedad, la depresión y otros trastornos psicológicos están creciendo de manera preocupante, sobre todo entre los jóvenes. La presión económica, la precariedad laboral, la incertidumbre sobre el futuro y la falta de oportunidades generan frustración y un desgaste emocional enorme. Muchos terminan dependiendo de ansiolíticos o antidepresivos, mientras que el sistema público de salud mental está saturado y no da respuesta rápida ni suficiente. Es decir, además de los obstáculos materiales para construir un proyecto de vida, también se enfrentan a un peso psicológico que condiciona el bienestar y las posibilidades reales de desarrollarse.

Somos la generación de la crisis, la pandemia y ahora nos convertimos en testigos de un genocidio vergonzosamente silenciado. Tenemos muy pocas salidas, estamos formados con mil títulos e idiomas y carecemos de ayudas.

¿Quién está fallando? ¿Los jóvenes o el sistema?