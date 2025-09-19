Vivienda imposible

Cuesta mucho desojar el devenir de los días sin cruzarte continuamente con conversaciones que reafirman el problemón que nuestra ciudad y país sufre con el tema de la vivienda.

Un problema universal que afecta sin piedad a quienes mayores dificultades tienen, pero que no le es ajeno a todas las personas, que, sin sufrir exclusión habitacional, no acumulan en su patrimonio una cantidad ingente de propiedades.

El otro día escuchaba sin intención de escuchar -una de estas cosas "tipical spanish" de poner la oreja- una conversación entre varias personas que afirmaban sin sonrojo que el gobierno les podía quitar su segunda vivienda si así lo consideraba. Que ya no se podía estar tranquilo por culpa de las leyes que se habían ido aprobando. El derecho a la propiedad usurpado por estos maléficos gobernantes. Anonadado por tal suceso tuve que tirar de agenda. Escribí a un buen amigo ducho en temas legislativos para aclarar tal afirmación. "¿Puede ser que exista un resquicio en la ley que permita una expropiación arbitraria de esas características?". ¿Su respuesta?... "No, el Estado solo podría privar de una segunda vivienda mediante expropiación y pagando justiprecio, si una ley y un expediente motivado acreditan la utilidad pública/interés social concreta". Vamos, nada nuevo bajo el sol que no estuviera ya vigente.

Estos rumores, bolas de nieve y chascarrillos no son casualidad. Todavía hoy en día sigo batiéndome en discusiones acaloradas con defensores del buen hacer sin fisuras de quienes se ocupan de la cosa pública en estos últimos años. "Esta ley es perfecta…", me dicen. No podemos obviar el avance significativo y el marco de oportunidad y protección que la ley de vivienda genera. El problema: hay fisuras en la ley. En la ley y en los recursos que se movilizan para garantizar la cohesión entre derecho a la vivienda y derecho a la propiedad.

Transferir la responsabilidad económica del derecho a un techo a personas que ponen a disposición su vivienda a otras, es una renuncia absoluta de responsabilidad. Si realmente existe un interés en todo esto, ¿no debería la administración garantizar este derecho? ¿No deberían movilizarse recursos para generar las garantías suficientes ante situaciones de impago? ¿No debería invertir el Estado, las autonomías y los municipios en el despliegue de parques de vivienda pública? La respuesta es sencilla. Esta falta de actuaciones genera una exclusión que riega el mercado de condiciones leoninas para acceder a la vivienda: precio, requisitos de acceso, colectivos vulnerables que no tienen opciones de acceder y miedo entre pequeños propietarios que pueden ver su vivienda como única alternativa residencial para personas sin recursos.

Alquilar un piso pequeño en nuestra ciudad ya supera los 700 euros. Una cifra que no habla de metros cuadrados, sino de la distancia creciente entre derechos proclamados y derechos efectivos.