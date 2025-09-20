El deporte en el oeste de Gijón

En los terrenos portuarios de la calle Francisco Eiriz parece que han encontrado una esperanza los muchos clubes deportivos de la zona oeste que, siempre organizados y activos para dar visibilidad a sus justas reivindicaciones, llevan años clamando por la falta de espacios para sus entrenamientos. Hace aproximadamente un año, coincidiendo con el lanzamiento de la edición digital de Gijón Oeste de este periódico, los representantes de estos equipos alzaban la voz a través de LA NUEVA ESPAÑA relatando los malabares que se veían obligados a hacer para no cesar la actividad o la imposibilidad de recibir a nuevos jóvenes que quisiesen alistarse, entre otros inconvenientes diarios.

Ahora, tras encontrarse muchas puertas cerradas, los clubes vieron cómo el Ayuntamiento –tras el acuerdo unánime de toda la Corporación en sesión plenaria– se lanzaba a solicitar la cesión gratuita de los terrenos de la Autoridad Portuaria en el barrio de Jove. De entrada, desde la dirección de El Musel, conocedores de la problemática, no han dudado en contribuir a darles una solución aceptando la propuesta. En concreto, cederán al Consistorio aquella parte de los 16.170 metros cuadrados existentes destinados a un uso puramente deportivo.

Es un punto de partida pero faltan por despejar las otras piezas del tablero de Francisco Eiriz pues el objetivo es aprovechar el espacio disponible para la creación de vivienda pública en el entorno. Esos terrenos, tasados en 1,57 millones de euros, están incluidos en el presupuesto portuario para 2026. Se abre ahora un tiempo para la negociación entre instituciones –Ayuntamiento y Autoridad Portuaria– que tienen la oportunidad de dejar atrás el bronco enfrentamiento de antes del verano por la franja de Naval Gijón. Reconducir las relaciones y que las conversaciones lleguen a buen puerto sería lo ideal no sólo para los clubes deportivos de la zona oeste, sino para abrir un nuevo tiempo de colaboración entre la Casa Consistorial y El Musel que resulte beneficioso para todos los gijoneses. n