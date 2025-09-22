El día en el que cumplía cuarenta y un años tuve la fortuna de vivir uno de esos momentos en los que eres plenamente consciente de que lo que está pasando no lo vas a poder olvidar nunca. Federico Volpini presentaba un libro en La Buena Letra, Juan José Plans ejercía como maestro de ceremonias y entre las personas asistentes, en una discreta última fila, se situaba Fernando Poblet.

Era difícil para alguien que creció escuchando la radio y admirando a estas tres personas no sentirse afortunado; más aún cuando los tuve un buen rato para mí solo, un momento en el que charlaron de radio y de literatura. Pronto la conversación se centró en la reedición del libro de Juan José Plans "El juego de los niños" en la editorial La Página.

La novela partía de una historia radiofónica de media hora titulada "La isla" que después se publicaría como relato en "Cosmópolis" y que Chicho Ibáñez Serrador llevaría al cine en el año 1976 con el título de "¿Quién puede matar a un niño?".

El texto narra la historia de un matrimonio que decide pasar unos días de vacaciones en una isla tranquila donde el marido había vivido parte de su infancia. Gaviotas muertas y un color amarillo debido a una nube de polen que cubre el lugar anticipan que nada es tan idílico como se prometía. Pronto descubriremos que en ese espacio, los más inocentes, los niños y las niñas, se convierten en la mayor amenaza: el foco máximo de la violencia.

Cuenta Juan José Plans en el epílogo de la reedición de la novela que inició la escritura después de que una imagen se convirtiera en una de sus más angustiosas pesadillas: "la fotografía de unos niños llorando inconsolables junto al cadáver de su madre, alcanzada por la metralla de otra estúpida guerra más, la de Vietnam (…). Tal imagen, más sobrecogedora por la desesperación de los niños que por el charco de sangre en el que se hallaban, fue lo que hizo eclosionar en mí la idea que había ido gestando sobre la relación de nuestra especie, la humana, con la naturaleza: que ésta, víctima inocente de una de nuestras más devastadoras acciones, la destrucción del equilibrio ecológico, pretenda eliminarnos. Los niños, también, víctimas inocentes de las locuras de los mayores, pueden ser el medio por el que la naturaleza la erradicación del planeta habitado por la especie que tanto la hace peligrar, la humana".

Cincuenta años después, sigue habiendo imágenes de niños desconsolados ante el cadáver de su madre, pero el horror es aún mayor cuando lo que vemos en Gaza son imágenes de madres y padres rotos de dolor con el cadáver de sus hijos. Ni siquiera un maestro del horror como Juan José Plans pudo anticipar que las tropas de Israel sí pueden matar a un niño.