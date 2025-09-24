Siguen envenenando a la zona oeste

Cuando se conoció que el vial de Jove volvía al punto de partida, al anular el proyecto soterrado el Ministerio después de treinta años de luchas y esperas, escribí que las razones que alegaban no se sostenían y que se trataba simplemente de una decisión económica. Califiqué de blanqueo los anuncios de un nuevo proyecto rechazado por todos, y la asunción del problema por parte del Principado prometiendo una solución urgente, de simples promesas para acallar protestas y dejar que el tema durmiera otros cuantos años el sueño de los justos. Desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón, del proyecto del Principado, que en todo caso tendría que asumir el Ministerio, no se sabe nada y de las obras que anunciaron para ir preparando el terreno tampoco.

Los representantes vecinales han entregado una carta a Carmen Moriyón que ésta ha entregado en mano al Principado y también ha convocado el Consejo social. La Alcaldesa siempre ha estado en este tema al lado de los vecinos, pero poco más puede hacer en algo fuera de sus competencias. Quien puede y debiera hacer es Barbón, que desde el principio dijo estar al lado de los vecinos, pero de boquilla, porque lo que es hacer, ni hizo ni tiene pintas de que vaya a hacer, al menos mientras no le den vía libre desde Moncloa.

Conviene recordar datos ya publicados, en Asturias, según el Instituto de Estudios Carlos III, los muertos por contaminación son el doble de la media española, el 6,9% de los fallecimientos totales frente al 3% en el resto del estado. EL Instituto de salud global de Barcelona calcula que Gijón podría evitar más de trescientas muertes anuales con estándares de la OMS. Son muertos que tuvieron muy mala calidad de vida y cuestan mucho dinero a la Seguridad social.

Termino casi con las mismas palabras de artículos anteriores porque nada ha cambiado desde entonces. Hay que volver a las movilizaciones, y al frente de ellas tienen que estar nuestros gobernantes, los locales, que están, y los autonómicos. Pero sobre todo, Barbón tiene que considerar el vial prioritario, ir a Madrid a hablar personalmente con el ministro estableciendo una línea directa que permita un seguimiento diario, advirtiéndole que ya no valen medias tintas, que no hablamos de una carretera, que hablamos de la salud de los vecinos hartos de respirar veneno. Mientras Barbón no se implique personalmente no habrá avances significativos.