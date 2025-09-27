Un Puerto con muchos retos

La inauguración del pasado jueves en la explanada de La Figal, en el Puerto de Gijón, de la mayor piscifactoría de lenguados de toda Europa, y el anuncio de una inminente ampliación de la factoría acuícola de la firma Sea Eight (55 millones de inversión y 100 empleos) ponen de relieve el proceso de transformación de El Musel hacia un objetivo de menos graneles y más empresas limpias en su amplio territorio. Por delante quedan meses claves para seguir dando pasos en ese viraje y varios son los proyectos encima de la mesa que, más rápidos o más lentos, están dando pasos para asentarse en la puerta marítima de Asturias. El plan de Zima para fabricar bases de aerogeneradores, los proyectos para producir metanol en la trasera de Aboño como el que lidera HyFive Hidrogen (perteneciente al fondo suizo White Summit Capital AG) o la fábrica de componentes de baterías para coches eléctricos ideada por la multinacional belga Umicore van en esa misma línea renovadora.

Todo apunta a que el 2026 será un año clave para El Musel en ese proceso de cambio que continúa con una nueva presidencia portuaria desde el ya lejano mes de febrero. Y se trabaja porque haya avances en esos grandes proyectoes. Más allá de que contribuyan a esa transformación necesaria para encarar el futuro, son muchos los puestos de trabajo y millonaria la inversión que están en juego.

Al tiempo, el otro gran reto del Puerto es abrir sus puertas, pues a buen seguro son muchos los gijoneses que no conocen la Lonja (con cifras de récord este año, como desveló LA NUEVA ESPAÑA) ni mucho menos el muelle de Romualdo Alvargonzález, por citar ejemplos. También debe estar en la agenda portuaria, al mismo tiempo, la necesidad de reducir el impacto que, por sus características lógicas, provoca en la población. Un buen síntoma es la jornada deportiva prevista para hoy sábado en la playa del Arbeyal con los clubes de la zona oeste. Y, por supuesto, seguir avanzando en controlar la contaminación y la fuga de carbón que cada poco tiñe de negro la arena de la playa de San Lorenzo, especialmente. Como publicó este periódico el pasado jueves, desde El Musel acaban de contactar con expertos de Cantabria y con la Universidad de Oviedo para analizar la descarga de graneles y las corrientes que llegan al principal arenal gijonés. Pero en lo que se refiere a la salud, cada acción debe plasmarse en resultados y no solo en buenas voluntades.