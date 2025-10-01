Café con leche para todos

Las tasas y los impuestos indirectos son injustos en el momento en que pagan lo mismo quienes no tienen nada que quienes tienen todo. No cobrar la matrícula de la Universidad no significa que sea gratis, significa que pagamos entre todos la del hijo del vecino que apenas llega a fin de mes y la del que tiene dos coches en la puerta y un barco en el puerto. Lo mismo ocurre con las vacaciones del Imserso y otros servicios públicos.

Los impuestos directos tienen la ventaja sobre los indirectos y las tasas, de que se calculan en función de las circunstancias personales de cada uno y son progresivos, paga más quien más gana, y aunque mejorables en tramos altos, son más justos. Permiten además cruzar las declaraciones con la prestación de servicios públicos, para aplicar las tasas en función de los ingresos de cada uno. Ya se hace así en algunos casos, tiempo atrás retiré el plan de pensiones y al incluirlo en la declaración de la renta, estuve durante un año, hasta presentar la declaración siguiente, pagando más de lo habitual por mis medicinas.

Maribel Lugilde plantea en este periódico el problema que un estudiante podría tener después de disfrutar de la enseñanza pública desde 0 a 3 años hasta la Universidad, para hacer el máster que le permita ejercer la carrera elegida por su elevado coste, advierte que incluso podría llegar a truncarse el proyecto profesional cuando se toca con los dedos. Cobrar tasas a quien puede pagarlas en función de la renta familiar sería justo y podría generar un fondo para financiar estos másteres en la Universidad pública a quien lo precise; serviría además de autodefensa frente al oportunismo de las privadas.

Igualmente, establecer los pagos por las vacaciones del Imserso en base a la renta de los beneficiarios, especialmente cuando hablamos de ingresos altos, evitaría la injusticia de que un trabajador que no puede pagarse sus propias vacaciones, contribuya a pagar las de un pensionista que gana tres o cuatro veces más que él; lo recaudado de más, podría incluso dedicarse a ampliar el número de beneficiarios.

Electoralmente impacta más bajar impuestos o eliminar tasas, pero estas bajadas son engañosas, benefician nuevamente a quien más tiene, una bajada del 1% le supone apenas cien euros a quien cobra dieciocho mil frente a seiscientos a quien cobra sesenta mil. A quienes ganan dos millones, que los hay, veinte mil eurillos, más de un salario mínimo.