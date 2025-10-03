Hoy toca escribir estas líneas desde el otro lado del charco. Mientras la actualidad en nuestro país y ciudad sigue agonizando entre la información y la indignación, en otras latitudes el "mainstream" que les ocupa deambula abstraído del ritmo que marca occidente. Cura de humildad necesaria.

Frente a las grandes diferencias que nuestro planeta arroja, existen sesgos comunes que se reproducen allá donde uno se encuentre. Escuchaba anteayer una intervención sobre impacto social y lo necesario que era evidenciar el bien que provoca a una población garantizar el acceso al agua, la electricidad o la comida. Un reto por medir en cuanto contribuye eso a la mejora de la vida de las personas. Una exigencia de quienes ponen recursos para favorecer que esto ocurra. Abrumado por ello, perplejo, la compañera que se afanaba en presentar datos e impactos nos regaba los oídos de evidencias que tenían como objetivo dar valor a algo que lo tiene por sí mismo.

Imaginar a personas que no tienen acceso a agua potable, a un mínimo de energía o a alimentación, y tener que monitorizar lo que esto provoca en ellas es un show de Truman postmoderno que busca regocijar nuestra satisfacción. Una suerte de mecanismos de control para garantizar que se emplean bien los recursos. Una manera de gastar dinero y tiempo en medir la obviedad de la vida digna.

A estas alturas seguro que se sienten lejanos a esta realidad. Nuevo error desde nuestro ombligocentrismo tan característico. Un posicionamiento que nos eleva como sociedad más evolucionada que mira con condescendencia a quienes parece están a años luz de nuestros avances y desarrollos.

La implosión emocional analizando esto y superponiendo nuestra realidad no tarda en llegar. ¿Acaso no fallamos en el intento por garantizar el desarrollo de una vida digna a muchas personas que sobreviven en entornos de pobreza y exclusión? Nuestras barreras burocráticas transmiten y alimentan un mensaje simplista que señala a quien sucumbe a la necesidad señalándolas como personas que están en esa situación por antojo, por deseo propio. Una criminalización de la pobreza que nos pone ante el espejo transfiriendo mecanismos de control, supervisión y evaluación kafkiana que alejan a familias de un techo estable o un plato de comida.

No veo mucha diferencia en el fondo de la cuestión. La negación social y gubernamental que en muchos países se hace de lo que debemos considerar básico y mínimo, tiene su versión hispana. Mientras niños y niñas, madres y padres, abuelos y abuelas, luchan día a día por encontrar oportunidades para conquistar un proyecto vital digno, nuestra mirada frunce el ceño esgrimiendo dudas y levantando barreras que nos tranquilizan y anestesian ante todo ese sufrimiento. Sufrimiento invisibilizado y sepultado ante las dudas que hipnotizan nuestra humanidad. En fin…