Hace unos años tuve el honor y el privilegio de presentar al que era, por aquel entonces, el último libro de Luis García Montero en el que hablaba de las "palabras rotas", las que habían perdido su significado, las que habían sido tan maltratadas que, finalmente, habían acabado por romper. Él, entre otras, nombraba la bondad, la verdad, la conciencia, la lectura o el amor.

No era aquel un libro amable; como ocurre siempre que leo a García Montero me hace pensar, a veces de forma cruda y descarnada, sobre lo que cuenta, y "Las palabras rotas" interpela desde la primera página, así que les recomiendo su lectura para situarnos, un poco mejor, en estos tiempos.

Pese a que puede parecer que estas líneas se ocuparán de esos vocablos manidos, quisiera darle la vuelta y me gustaría hablarles de las "palabras felices" y rescatar, de este modo, algunas de ellas de ese montón que, en estos tiempos, están tan maltrechas o tan mal empleadas.

Debo confesarles que la expresión no es mía, me he permitido apropiármela para esta pequeña reflexión que es casi una reivindicación del sitio que realmente deben ocupar términos que resultan hasta banales. La escuché en una conferencia a la que he acudido recientemente. Enseguida me llevó a pensar en las rotas, en las infelices y, como no podía ser de otra forma, sucumbí al optimismo y a la esperanza y pensé que prefería quedarme con estas otras o que, al menos, debería tratar de recuperar las que parece que se han ido perdiendo por el camino.

Creo que nos hemos acostumbrado a que a las palabras les hayan quitado su esencia; se emplean a la ligera o se manipulan en una sociedad que de tan informada que está se ha convertido en una fuente de desinformación que parece inagotable. Paradojas.

Así que les invito a que esas palabras que, en cualquier lengua, representan lo bueno, la alegría, la solidaridad, la conciencia, la esperanza, el amor o la libertad las hagan suyas, al menos unos días. Yo a todas esas le sumo una que me hace especialmente feliz: educar. En ella creo que están encerradas todas las que he citado. A ello voy.