Gijón debe alzar la voz

Tienen claro los colectivos vecinales de la zona oeste de Gijón que su mensaje sólo se oirá si elevan el ruido de forma considerable para exigir una solución viable al tráfico de camiones que cada día irrumpe, condiciona y perturba sus vidas por la avenida del Príncipe de Asturias camino de El Musel. Justo cuando se cumple un año desde que la ciudadanía rechazó unánimemente el último esperpento ideado por el Ministerio de Transportes del socialista Óscar Puente, las asociaciones comienzan a dar forma a nuevas movilizaciones conscientes de que las administraciones públicas van de boquilla cuando afirman que están trabajando en una solución. Llevar sus exigencias a Madrid va tomando forma, inspirados en el efecto de aquel llamado Tren de la Libertad que el 2014, y hacer ruido parece ya el único camino para encontrar salida a un proyecto que acumula tres décadas de atasco.

Conviene recordar, y que los gijoneses lo tengan presente, que la solución llegó a licitarse el 9 de mayo de 2023, dos semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas, en 236,11 millones de euros, con la socialista Raquel Sánchez en la cartera de Transportes. La exalcaldesa de Gavá, tras su estafa a los gijoneses, fue premiada con la presidencia de Paradores poco antes de que su sucesor en el Gobierno, Óscar Puente, enterrase el proyecto por una presunta inviabilidad ténica sin dar cuenta hasta la fecha de por qué su antecesora sí lo consideró realizable apenas unos meses antes. Quizás, más allá de las protestas, haría falta que de vez en cuando se exigieran responsabilidades penales a los políticos por su trilerismo.

La lista de promesas incumplidas es larga y Gijón ya ha tomado conciencia. Algunas voces, como reflejaban en este periódico, ven que se ningunean sistemáticamente proyectos importantes que en otras ciudades sí se convierten en realidad en tiempo y forma. Sabido es que Asturias pinta poco y que su fuerza en Madrid es nula. Una vez más son los gijoneses quienes van a tener que echar el resto para hacerse oír en la capital de España. Porque después del vial vendrá la estación intermodal. Y evitar así los desfiles de ministros por la Casa Consistorial prometiendo de todo y haciendo nada.