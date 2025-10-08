Disculpas tontas

José Antonio Santano es secretario de Estado de Transportes. En Asturias le conocemos por ser el encargado de dar la cara por el ministro Óscar Puente, por buscar disculpas que justifiquen la marginación a la que nos somete, pero no se lo curra mucho. Liquidó el proyecto del vial de Jove ya en fase de licitación con un simple "problemas técnicos", lo que en Gijón, donde se excavó un túnel que atraviesa la ciudad bajo la manzana reseca sin problemas, es poco creíble.

Ahora viene con que no se puede suprimir el peaje del Huerna, cuya prórroga declaró ilegal la Unión Europea, por su alto coste, y aunque las compensaciones a pagar hasta su vencimiento superarán posiblemente el importe del rescate, defiende la negativa ministerial con el ejemplo de que una vivienda con hipoteca sale más cara que sin ella, pero hay que pedirla porque no hay dinero para comprarla al contado. Bueno, señor Santano, lo pone fácil, no tendrán problemas en conseguir una hipoteca, pídanla, rescaten la concesión y resuelto, lo que en los años que restan iban a dedicar a compensaciones lo dedican a pagar las cuotas y salen ganando.

Barbón anuncia que "Asturias empleará todos los resortes jurídicos para la supresión del peaje del Huerna", que suena, como en el caso del vial de Jove a blanqueo, a parar el golpe hoy y mañana dios dirá. De momento ya avisa que sin presupuestos no habrá rescate. Agrega que "le sorprende que sorprenda" que Lastra diga que no se puede anular, por cuestiones políticas, porque su función es "defender la posiciones" del Ejecutivo central y "no puede decir otra cosa"; los más antiguos nos acordamos de los gobernadores civiles, que sospechábamos que como el Tribunal de Orden Público o los grises, cambiaron de nombre para seguir sirviendo a los mismos.

El PP lleva el tema al Congreso para desviar la atención sobre que la prórroga fue obra de Álvarez Cascos y Aznar, y aprovecha para poner en evidencia a los diputados asturianos del PSOE a los que pide su apoyo y que no traicionen a los asturianos como hicieron con el lobo. Ellos, por su parte, exigen al PP que pida perdón por la prórroga de la concesión.

Cada día es mayor la sensación de que para unos y otros, Huerna, Jove… Asturias y los asturianos, somos secundarios, meros peones en el tablero donde dirimen sus broncas para ganar unos votos.