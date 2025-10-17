Las bondades de leer

Hace ya algunas semanas se generó una polémica en redes tras las afirmaciones de una famosa "influencer" (concepto extraño este) en las que decía "Hay que superarlo, no a todo el mundo le gusta leer; y encima no sois mejores porque os guste leer". Esta frase lapidaria suscitó comentarios y comentarios en redes y en medios de comunicación: unos positivos, otros negativos, pero lo que estaba claro es que la alusión a la lectura y a quienes leen no había pasado desapercibida.

En una de las presentaciones de mi libro "Las Langostas del Titani"c me preguntaron que si leer nos hacía mejores. Mi respuesta, casi a modo de reflexión personal, fue también bastante rotunda. "No, leer no nos hace mejores, pero nos da muchísimas opciones para descubrir cómo mejorar."

Que conste que la idea de "ser mejor que", aludiendo a una concepción genérica sobre los seres humanos y no a un hecho específico en el que se establezca una competición, me resulta bastante confusa. ¿Mejor en qué? ¿En tratar bien a las demás personas? ¿En buscar valores universales de paz, democracia o igualdad? ¿En aportar un granito de arena para hacer que el mundo sea un poco mejor? O, por el contrario, ¿estamos hablando de una idea que tiene que ver más con la soberbia y la prepotencia?

A nadie se le escapará que todas las preguntas anteriores no tienen una respuesta directa en la lectura, pero sí la tienen de modo indirecto ya que cuanto más conocemos, cuanto más sabemos, cuánta más información contrastada tengamos, más posibilidades de ser libres, de tener pensamiento propio y de no caer en manipulaciones tendremos y eso, seguramente, hará que tratemos mejor a las demás personas o que busquemos esos valores que citábamos.

Otra reflexión a la que me han llevado las palabras de esta chica es a que hay una idea muy errónea de lo que significa leer. No la culpo, de hecho, es algo en lo que quienes enseñamos debemos pararnos a pensar. Animar a leer, enseñar que la lectura es aprendizaje y es disfrute tal vez cambiaría bastante esta percepción.

Esta polémica me ha dado para pensar mucho más. Así que mientras pienso como contárselo en próximas ocasiones, les dejo una cita de Borges que le tomo prestada y hago mía: "Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros".