Opinión
Borradas
Ha querido el azar que hayan coincidido en nuestra ciudad, a escasos metros de distancia, dos historias protagonizadas por mujeres: la de aquellas violentadas y enterradas en fosas comunes del franquismo y la de las abuelas de Plaza de Mayo argentinas, ayudadas por Mary-Claire King, premio Princesa de Asturias de Investigación científica y técnica, para identificar a nietas y nietos robados.
La científica estadounidense narró ayer al público congregado en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, cómo le cambio la vida tras su encuentro con las aguerridas madres de desaparecidos en la dictadura de Jorge Videla. Su clamor no obtuvo respuesta para recuperar a hijas e hijos -ni siquiera sus cuerpos-, pero sí a sus nietos. Quién le iba a decir a King que su trabajo de laboratorio propiciaría reencuentros y reparaciones, en una suerte de justicia cósmica -donde no llegaron códigos penales y togas- para vidas arrasadas por la violencia.
Mientras tanto, en la antigua Escuela de Comercio, se celebra hasta el viernes la primera edición de Cine, memoria y género, CIME, un ciclo que les recomiendo especialmente porque combina proyecciones y conferencias para desenterrar, con la mirada y la palabra, fundamentalmente la historia de ellas. Resulta que en el mapa inabarcable de las fosas comunes del franquismo reposan también mujeres. Es de imaginar, pero el masculino genérico de la violencia, la historia desdibujándose siempre por los mismos extremos, las ha borrado. Y tienen relatos personales bien distintos, claro, pero uno común, transversal. Son, también ahí, secundarias.
Pero ellas también están, con sus zapatos de tacón, peinetas, delantales, que no se degradaron bajo tierra y acompañan sus huesos guardando mudo testimonio. Por si llega el tiempo de salir a la luz y ofrecer una pista. Ellas, por milicianas, por esposas, madres o hermanas de vencidos. Hubo violencia, fosa y un poco más de olvido para ellas.
La magnífica conferencia de la antropóloga forense Gema López en CIME diseccionó con admirable rigor, no sólo la complejidad del trabajo completo de identificar y abrir una fosa, recuperar cuerpos e historias, y reparar heridas familiares arrastradas por generaciones, sino la necesidad de pararse especialmente en lo que les ocurrió a ellas. Impactadas por más violencias, desamparadas en mayor medida, sabiendo en su último suspiro que dejaban atrás la estela desagarrada de niños ya sin padre ni madre.
Ya ven, concluido ya el primer cuarto del siglo XXI, grandes heridas abiertas -en vidas individuales, en nuestra historia colectiva- permanecen ahí, a la espera de reparación. Y hasta en el gran relato universal de la infamia, hay víctimas más enterradas, borradas, invisibilizadas que otras. Sepultadas en la cal corrosiva del silencio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”