Muro y costas

Por fin comenzarán las catas del subsuelo del paseo del Muro para analizar si es técnicamente factible la construcción de un viario, y en su caso aparcamiento, subterráneos. Según las noticias de la época, el relleno del paseo ganando terreno al mar Cantábrico se hizo en parte con las dunas de arena que había en su ámbito litoral. Un error fue meter las manzanas de viviendas demasiado en el estero (línea de costa entre la pleamar y la bajamar), pero eso a corto plazo ya no tiene arreglo. Es probable que se pueda realizar la obra si cuenta con suficiente presupuesto para impermeabilizarla, pues cerca está también el aparcamiento subterráneo del Náutico, que de momento no se ha inundado nunca. La cuestión es calcular su volumetría y dinero necesarios.

Otra reflexión es que la arena a extraer podrá servir en parte para arreglar el arenal de la emblemática playa de san Lorenzo, escaso de arena seca en pleamar, cuya regeneración -como en La Coruña- le daría gran impulso y la consiguiente mejora del turismo, comercio y empleo; y los ultra ecologistas y antisistema ya no podrán confundir, con la excusa si el grano es algunas diezmilésimas o ínfimas tonalidades diferentes. El sofisma que el paseo y la ciudad debe ser para las personas y no para los coches es absurdo: ¿de dónde sacan que los conductores y acompañantes no son personas? ¿Acaso son monstruos los repartidores de furgonetas comerciales, policías, bomberos, ambulancias o taxistas?

En la costa oeste se planea instalar una fábrica de vehículos militares blindados en el antiguo tallerón de Duro Felguera, entre las playas de Poniente y Arbeyal. Lo que sea crear empleo, bienvenido. Pero no pensemos que un rearme puntual pueda ser alternativa a la desaparición de la minería del carbón y problemas de las industrias electro-intensivas, como la siderurgia. Aparte de Rusia de Putin, nuestro enemigo potencial es Marruecos si le diera por invadir Ceuta, Melilla y/o Canarias. Y lo útil tener barcos de transporte para llevar tropas y vehículos, que podrían fabricarse en astilleros asturianos, como de hecho construyen plataformas eólicas o ferrys. Siempre se ha dicho que lo prudente es no poner todos los huevos en la misma cesta.