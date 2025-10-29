Opinión
Sin techo, pero con música
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha retirado una campaña publicitaria que generó una gran polémica en redes sociales. Bajo el lema "¿Cómo imaginas tu futuro?", el anuncio mostraba a tres personas mayores compartiendo piso en el año 2055.
El spot, lanzado con motivo del 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución Española, pretendía invitar a reflexionar sobre la crisis habitacional y la necesidad de políticas públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, la indignación se extendió rápidamente por las redes sociales. Esta "broma de mal gusto" no fue bien recibida por la ciudadanía. ¿Acaso es divertido jugar con un tema así? Habría que ver a los responsables en la misma situación, sin acceso a una vivienda.
La retirada del anuncio, tras la avalancha de críticas, refleja la falta de medidas efectivas frente a un problema sobre el que se ha debatido ampliamente, pero al que todavía no se le han dado soluciones concretas.
El artículo 47 de la Constitución establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, impidiendo la especulación".
No obstante, la realidad actual muestra un panorama muy distinto: especulación inmobiliaria, microviviendas sin condiciones adecuadas y alquileres desorbitados que obligan a muchas personas a compartir piso o vivir en espacios improvisados. Así, el mensaje del anuncio ha terminado siendo un reflejo, quizá involuntario, de un futuro que para muchos ya es presente.
Un análisis reciente indica que el precio de la vivienda nueva alcanzó los 3.151 €/m² en junio de 2025, mientras que los salarios apenas han aumentado un 26,5 % en la última década. Según otro estudio, las familias necesitan hoy aproximadamente 7,3 años de salario íntegro para adquirir una vivienda media en España.
¿Se conseguirá en algún momento mejorar esta situación? ¿O acabaremos debajo de un puente viendo cómo, durante dos meses al año, los extranjeros bailan "La Macarena" desde sus balcones y nos gritan "¡olé!" mientras nosotros seguimos sin un techo?
