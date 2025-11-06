Cuando se van a cumplir los 50 años de la muerte del dictador español Francisco Franco este 20 de noviembre de 2025, resulta que salta a la palestra otra cifra en Asturias: "40 años de contratos amañados", según dice la exmiss Asturias Claudia Montes -vinculada al "caso Koldo"- que le contestaron del PSOE cuando denunció casos de corrupción en Transportes en nuestra región. Vamos, algo así como -si su versión es cierta- pues qué te creías, ¿qué estaban ahí para gobernar y organizar? ¿Y no para figurar y aprovecharse? A ver si ahora entre los panfletos, adular y trepar, o la realidad, la libertad y el progreso, va a haber que ir de puros e ingenuos cuando el clan cree tener impunidad por mandar, e ir de ser el gobierno más feminista de la historia.

Toda esta cascada de casos de corrupción, una semana sí y otra también, tendrán que ser dirimidos por los juzgados según datos, testigos y pruebas, aunque ya sabemos que llegado el caso se auto indultan como con los falsos ERE de Andalucía, o amnistían todo lo que puedan a cambio de unos votos para seguir en el poder unos años más. La amnistía -anulación de la sentencia- a delincuentes probados es tan injusta como contraproducente. Así pasó con el general Sanjurjo, que contribuyó a traer la II República en 1931 con Queipo de Llano, se sublevó en Sevilla en 1932, fue condenado, después perdonado, y en julio de 1936 iba a dirigir la nueva sublevación de las derechas. Las condenas deberían cumplirse.

La impunidad no debería ser para nadie, ni rey Juan Carlos, ni presidente de la República, confundiéndola con inmunidad en el ejercicio de su función pública. Tampoco para los acosadores escolares, ellos deberían ser los trasladados de centro educativo, y no los acosados. Tampoco para quienes pretenden impedir violentamente que puedan hablar en la universidad (escraches), quienes no piensan como ellos o hacen preguntas "incordiantes", tildándoles de fascistas. El fascismo italiano, imperialista y corporativo, era una rama del socialismo italiano totalitario en lo político y antiliberal en lo económico. Desaparecido en 1944, en España en los últimos 50 años los fascistas odiadores son la extrema izquierda obsoleta.