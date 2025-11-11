Hoy inauguramos con orgullo el Espacio Cultural San Esteban del Mar, un proyecto que comenzó hace ya diez años con la vocación de recuperar y dar nueva vida a la antigua capilla de San Esteban del Mar, un edificio con un profundo valor histórico y simbólico para nuestra cludad.

Aunque el Club Rotario de Gijón ha llevado el peso principal de esta rehabilitación, este logro es el resultado de una colaboración amplia. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Gijón, cuya intervención permitió la urbanización del entorno; y a la Orden de los Jesuitas, por autorizar la rehabilitación y ceder parte de los terrenos necesarios para ello.

Queremos expresar también nuestro reconocimiento al Marqués de Revillagigedo, heredero de quienes dieron origen a esta capilla en el Natahoyo, por mantener vivo ese vínculo histórico con una aportación económica que ha sido decisiva. Del mismo modo, agradecemos la ayuda de numerosas empresas de Gijón y de clubes rotarios de Estados Unidos, cuya generosidad ha contribuido de forma determinante a hacer realidad esta obra.

Dentro de nuestro Club, este proyecto ha sido una verdadera tarea colectiva. Pero merecen una mención especial la dedicación de Luis Buznego, de Paz Fernández Felgueroso, de Germán Heredia y de Patricia, así como de tantos otros compañeros cuya labor, aunque no citemos uno por uno, ha sido igualmente esencial.

Este espacio que hoy abrimos a la ciudad no es solo la restauración de una capilla. Es también un ejemplo de la vocación de servicio que el Club Rotario de Gijón ha mantenido a lo largo de cien años, trabajando por nuestra ciudad, por nuestros vecinos y por nuestra cultura. Lo hemos hecho durante un siglo, y seguiremos haciéndolo. Que esta inauguración sea solo un paso más en los próximos cien años de compromiso con Gijón y con Asturias.

Nuestro agradecimiento, finalmente, a la consejera de Cultura del Principado de Asturias y a la alcaldesa de Gijón, cuya presencia en este acto nos honra y subraya el valor cultural y social de este espacio que hoy abrimos a la ciudad.

Con emoción, con respeto a su pasado y con la mirada puesta en su futuro, declaramos inaugurado el Espacio Cultural San Esteban del Mar.