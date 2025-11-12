"NIMBY": lloñe de la mio casa

En Xixón vuelve reproducise, otra vuelta, el refugu a la ubicación de los dispositivos destinaos a persones en distintes situaciones de vulnerabilidá. Nun ye dafechu nuevo nin esclusivu de la nuesa ciudá, pero resulta especialmente preocupante cuando se fai pasar por denuncia vecinal lo que, na realidá, ye la espresión d’una solidaridá condicionada: la que diz "sí, pero lloñe de mio casa".

En socioloxía esiste un términu pa describilo: "NIMBY", sigles n’inglés de "Not in my backyard", que podría traducise como "sí, pero non nel mío patiu". Define’l fenómenu pol que munches persones sofiten midíes sociales o solidaries, siempres que nun se desendolquen nel so entornu más prósimu. Ye una forma d’empatía condicionada que, nel fondu, reproduz la mesma esclusión que diz combatir. Sicasí, la responsabilidá última nun pue cargase sobre quien protesta.

L’orixe d’esti conflictu ta nos ruinos recursos disponibles y na falta de planificación de les alministraciones. Cuando nun hai un parque públicu de viviendes abondo, cuando los dispositivos d’acoyida funcionen al llímite y los servicios sociales trabayen con medios mínimos, los problemes amontónense y la tensión medra.

Nel casu de Xixón, nun fae falta dicir que toles propuestes del aumentu de presupuestu pa la Empresa Municipal de Vivenda son refugaes una y otra vegada y el recién treslláu "provisional" del albergue de persones ensin llar vuelve poner de manifiestu un problema real, con direición concreta.

Dízse que, con esti cambéu, van ponese más medios pa trabayar con quienes viven na cai. Pero la entruga ye inevitable: ¿ónde taben esos medios mientres les persones permanecíen na so ubicación orixinal? ¿Por qué solo s’anuncien meyores cuando hai una polémica enriba de la mesa? La realidá sigue siendo la mesma, duerman onde duerman.

La grave crisis de vivienda agrava la situación. Cada vegada más persones acaben siendo usuaries d’estos recursos, nun non solo por problemes de salú mental, adicciones o falta d’emplegu si non pol simple fechu de nun poder pagase una vivienda. Ensin polítiques integrales, los dispositivos acaben convirtiéndose en contenedores d’una emerxencia social que desborda lo asistencial.

Mentanto, Xixón sigue construyendo pisos de luxu y promocionando proyectos urbanísticos que paecen incompatibles cola esistencia d’un albergue. ¿Incompatibles pa quién? Quiciabes nun seya l’albergue lo que molesta, sinón la realidá que representa: la d’una ciudá que prefier mirar haza otru llau primero d’asumir que la desiguadá tamién tien direición postal y que ye cuestión de voluntá política acabar con ella.