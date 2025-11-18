Confrontar el odio

Escribo como una vecina de El Natahoyo avergonzada de lo que está ocurriendo en el barrio. Y es que cada vez reconozco menos la ciudad a la que vine a vivir en los años 90, una ciudad con un fuerte sentido identitario y de comunidad, acogedora y solidaria.

El anuncio de la rehabilitación del Albergue Covadonga y del alojamiento provisional de sus residentes en El Natahoyo, ha desatado una campaña incomprensible de rechazo, en la que se vislumbra una sociedad que camina hacia la desintegración, el individualismo feroz y la indecencia. Cuando aún éramos una ciudad obrera, quizá porque el desempleo y la pobreza estaban muy cerca, nadie se planteaba rechazar a quien había caído en desgracia. Algunos por sentimientos religiosos, otras por convicción política, pero pocos se atrevían a mostrar esa falta de empatía.

¿De qué tiene miedo esa gente que acosa a representantes públicos elegidos democráticamente con una agresividad incomprensible? ¿De que sus viviendas bajen de precio? ¿De que sus hijos e hijas vean una realidad social que nunca deberíamos olvidar?

No parecen incómodos porque la ciudad se transforme en un lugar donde los jóvenes no pueden vivir porque es imposible pagar un alquiler. Tampoco por la proliferación de alojamientos turísticos y los problemas de convivencia que eso puede originar. Sólo molesta la pobreza, cuando hace poco más de diez años muchos y muchas de nosotros podríamos haber sido arrasados por la crisis financiera y encontrarnos en la misma situación de quienes hoy viven en el Albergue.

Sólo pido al Ayuntamiento de Gijón que no retroceda y a mis vecinos y vecinas de El Natahoyo, que no se dejen llevar por campañas del miedo basadas en bulos y mentiras. La sociedad civil gijonesa tiene la obligación de confrontar discursos de odio que pretenden la intimidación verbal y física. Como bien decía Edmund Burke, para que el mal triunfe sólo es necesario que las mujeres y los hombres buenos no haga nada.