Opinión
Eva María Fernández
Confrontar el odio
Bulos y mentiras para generar miedo
Escribo como una vecina de El Natahoyo avergonzada de lo que está ocurriendo en el barrio. Y es que cada vez reconozco menos la ciudad a la que vine a vivir en los años 90, una ciudad con un fuerte sentido identitario y de comunidad, acogedora y solidaria.
El anuncio de la rehabilitación del Albergue Covadonga y del alojamiento provisional de sus residentes en El Natahoyo, ha desatado una campaña incomprensible de rechazo, en la que se vislumbra una sociedad que camina hacia la desintegración, el individualismo feroz y la indecencia. Cuando aún éramos una ciudad obrera, quizá porque el desempleo y la pobreza estaban muy cerca, nadie se planteaba rechazar a quien había caído en desgracia. Algunos por sentimientos religiosos, otras por convicción política, pero pocos se atrevían a mostrar esa falta de empatía.
¿De qué tiene miedo esa gente que acosa a representantes públicos elegidos democráticamente con una agresividad incomprensible? ¿De que sus viviendas bajen de precio? ¿De que sus hijos e hijas vean una realidad social que nunca deberíamos olvidar?
No parecen incómodos porque la ciudad se transforme en un lugar donde los jóvenes no pueden vivir porque es imposible pagar un alquiler. Tampoco por la proliferación de alojamientos turísticos y los problemas de convivencia que eso puede originar. Sólo molesta la pobreza, cuando hace poco más de diez años muchos y muchas de nosotros podríamos haber sido arrasados por la crisis financiera y encontrarnos en la misma situación de quienes hoy viven en el Albergue.
Sólo pido al Ayuntamiento de Gijón que no retroceda y a mis vecinos y vecinas de El Natahoyo, que no se dejen llevar por campañas del miedo basadas en bulos y mentiras. La sociedad civil gijonesa tiene la obligación de confrontar discursos de odio que pretenden la intimidación verbal y física. Como bien decía Edmund Burke, para que el mal triunfe sólo es necesario que las mujeres y los hombres buenos no haga nada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo