Viviendas y parques

Esto de los sofismas engañosos ya viene de muy atrás, concretamente de los griegos de hace 2.500 años, de tanto retorcer los argumentos supuestamente lógicos, derivan en una conclusión contradictoria y claramente absurda. Han planteado una encuesta sobre los enormes terrenos del Solarón en Gijón, preguntando si prefieren en él viviendas o parque, naturalmente ganando parque. Si llevamos esa regla de tres al conjunto de espacios quedarían Gijón y Asturias sin habitantes, todo solo para prado, un gigantesco parque -erial verde- para disfrute de jabalíes y lobos. Si no se construyen viviendas: ¿Dónde podrán vivir los ciudadanos, a la intemperie? De hecho, es en parte lo que está sucediendo con los jóvenes asturianos que no tienen suficientes oportunidades.

Sin opciones a tener un empleo fijo con sueldo digno y una vivienda asequible, hay quienes optan por probar en Madrid, Alicante o Málaga, por vivir en casa de sus padres hasta los 30 o 35 años y/o no tener hijos. En las estadísticas oficiales maquilladas suelen estar eclipsados entre epígrafes como "fijos discontinuos" y cosas así, lo que tradicionalmente se llamaba empleo precario. No se adaptan los argumentos a la realidad social, se tergiversa la realidad económica para que se adapte al relato partidista. España va como una moto dicen, aunque la deuda pública ha pasado desde 2004 de 9.000 a 33.000 euros por habitante, y nuestra renta per cápita es inferior a varias naciones de Europa del este.

En el enorme Solarón gijonés hay espacios para varias cosas, caben la estación intermodal de transportes, equipamientos sociales, parque con áreas verdes y arbolado, y viviendas con cuya venta sufragar los gastos de urbanización del conjunto. Pero hete aquí que se oponen quienes están contra el crecimiento económico de Europa liberal (no de China comunista contaminante), y en contra de que los inversores puedan tener beneficios –"especulación" lo llaman despectivamente-: ¿Alguien va a hacer un negocio o empresa para perder dinero? ¿Por qué va a ser pecado ganar dinero construyendo viviendas? ¿Es más progresista no construirlas y que sus precios se disparen? La degeneración de la retórica lleva al absurdo.