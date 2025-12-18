En La Calzada no nos resignamos

Ya se ha convertido en urgente dar una solución definitiva al fallido vial de Jove. Una solución no sólo para nosotros los que vivimos, trabajamos o hacemos deporte en la zona Oeste, sino también para los transportistas que necesitan llevar sus mercancías al Puerto de El Musel o a los polígonos. En vista de que nadie poma una decisión al respecto, somos los propios vecinos lo que hemos decidido concentrarnos de manera sistemática para reclamarlo. En la zona Oeste siempre hemos sido combativos y hemos luchado por lo que es justo. No estamos hablando de barricadas, ni quemas de neumáticos, como en otros tiempos. Son movilizaciones simbólicas de un corte semanal en el tráfico a una hora que incomoda poco el tráfico a la Autoridad Portuaria.

Porque es incompatible esta situación que vivimos con los proyectos de ciudad que se están poniendo en marcha en La Calzada: la obra de reverdecimiento de la manzana verde, comprendida entre las calles Bolivia y Costa Rica, proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además de Naval Azul: El proyecto incluye la construcción de un gran paseo peatonal y verde, ese nuevo espacio urbano, abierto al mar, ofrecerá a los gijoneses y visitantes un lugar para pasear, descansar y disfrutar del entorno. ¿Cómo van a convivir estos proyectos con el tráfico pesado que atraviesa a diario la zona Oeste? Sólo hay que acercarse hasta Cuatro Caminos, e intentar cruzar para darse cuenta de lo que vivimos cada día los que vivimos, trabajamos o hacemos deporte en la zona.

Quizás, dadas las fechas en las que estamos, habría que pedir a los Reyes magos un acceso natural que palie esta situación, después de los proyectos fallidos, que lejos de aportar han conseguido crispar más el ambiente.

Ya existe una posibilidad que puede solucionar el alivio de esta situación: el túnel de Aboño, una entrada natural que siempre existió que, de alguna manera, daría una respuesta a la problemática del tráfico pesado. No es la solución ideal, pero sería una respuesta, un arreglo a las legítimas reclamaciones que venimos haciendo cada miércoles. Desde el Club Natación Santa Olaya nos sumamos a las asociaciones vecinales, como siempre lo hemos hecho, en estas concentraciones.

Seguiremos peleando por ello, afortunadamente nuestros políticos locales y regionales son conscientes de la situación y están buscando soluciones, sólo falta que nos escuchen a nivel nacional para dar una respuesta a un problema que tiene repercusiones hasta en la salud de nuestros vecinos, no sólo por el factor ambiental también el de seguridad vial y al hecho de que gran parte de esos camiones transportan cargas peligrosas.