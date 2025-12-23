Muertos anónimos

Si una mentira repetida cien veces acaba siendo verdad, voy a repetir una verdad sobre la que ya escribí por si algún incompetente con competencias la asume; según el Instituto de Salud Global de Barcelona: "Un reciente análisis muestra que en Gijón se podrían evitar cada año hasta 311 muertes prematuras asociadas a la polución atmosférica".

La reciente activación del protocolo anticontaminación es una de las muchas alertas sobre un problema muy serio al que no se da importancia porque los muertos que origina son anónimos, una esquela entre otras en el periódico, un velatorio como cualquier otro cualquier día. Pero estos muertos son evitables y tienen responsables aunque no paguen por ellos.

Sabemos que murieron 62 personas en el Yak, 43 en el Metro de Valencia, 80 en el Alvia de Santiago, 193 el 11-M, 229 en la dana, 7.291 en las residencias de Madrid, 856 fueron asesinados por ETA, 4.000 fallecieron porque el Sovaldi era caro. Tienen nombre y apellidos y placas y monumentos que los recuerdan, y responsables que han quedado señalados, pero solo los más cercanos conocen el nombre de los fallecidos por contaminación en Gijón, que son más cada año y tienen antes morir muy mala calidad de vida.

Contratar un avión con garantías hubiera costado poco más de lo que costó el Yak. Derivar al hospital a las víctimas de las residencias de Madrid hubiera evitado más de la mitad de las muertes, pero solo se hizo con quienes tenían seguro médico. Tratar a los 4.000 fallecidos por hepatitis con Sovaldi hubiera costado 175 millones de euros, pero la administración entendió que era inasumible y los dejó morir. Medidas anti polución en las industrias de la zona oeste de Gijón son posibles y eficaces, pero cuestan dinero y se racanean lo más posible, lógico a la vista del ejemplo que da la administración cuando nos engaña diciendo que un túnel a través de Jove presupuestado en menos de 300 millones no se puede hacer por cuestiones técnicas y pretende cambiarlo por una carreterina a la que Europa ya dijo no. El dinero primero, luego el ciudadano.

Los accesos a El Musel son un problema de salud, son causa directa de una parte importante de esos más de 300 muertos anuales, y quienes los ignoran y los invisibilizan son responsables, son cómplices.

Hay que seguir repitiendo la verdad y diciéndole a Barbón que su obligación es ir a ver al ministro o al presidente y volver con la solución. Lo contrario le convierte en corresponsable de los muertos anónimos.